THY’den vizesiz Avrupa uçuşlarına kampanya: İşte kampanya detayları

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa destinasyonlarına yönelik indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, belirli hatlarda sınırlı koltuk sayısı için geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 9-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart-25 Haziran 2026 tarihleri arasında seyahat edebileceği belirtildi.

Kampanya kapsamında Üsküp ve Priştine uçuşları 109 dolardan, Moldova, Saraybosna ve Tiran seferleri 129 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Podgorica ve Tivat hatlarında bilet fiyatları 159 dolardan, Belgrad uçuşlarında ise 189 dolardan başlıyor.