THY'den yurda dönmek isteyenlere özel ücretli bilet

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan hava sahasının kapalı olması nedeniyle tahliyeler için kara yolu kullanılıyor. Ayrıca, yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için Ukrayna'ya komşu ülkelerden uçuş düzenleniyor.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi bir açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız size tanımlanan ÖZEL ÜCRET ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz."