THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda yeni kampanya başlattı. Sadece 2 gün sürecek kampanya kapsamında yurt içi uçak biletleri 1000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşlar biletler 1000 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.
Bugün ve yarın sürecek kampanya kapsamında alınan biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.
İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ