THY'nin üçüncü çeyrekte geliri artarken karlılık oranı düştü

THY'nin, 2024 yılı ilk dokuz aylık bilançosuna göre, net hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 artışla 551,9 milyar TL'ye (17,1 milyar ABD doları) yükseldi. Net dönem kârı ise yüzde 27,8 artışla 88,8 milyar TL (2,7 milyar ABD doları) olarak kaydedildi.

Kârlılık marjlarında düşüş

THY’nin FAVÖKK (Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira Öncesi Kar) marjı 2023’te yüzde 30,7 iken bu yıl yüzde 26,3’e geriledi. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ise yüzde 28,2’den yüzde 23,4’e düştü. Esas faaliyet kâr marjı yüzde 16,7’den yüzde 11,6’ya, net kâr marjı ise yüzde 17,6’dan yüzde 15,9’a indi.

Varlıklar ve özkaynaklarda artı

THY'nin toplam varlıkları 2024 yılı 3. çeyrek sonunda 39,7 milyar ABD dolarına ulaştı ve 2023 sonuna göre yüzde 11,2 arttı. Dönen varlıklar yüzde 15,6 artışla 9,9 milyar ABD dolarına çıkarken, duran varlıklar yüzde 9,8 artışla 29,7 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Özkaynaklar ise yüzde 16,8 artarak 18,2 milyar ABD dolarına yükseldi.

Hisse başına kazanç ve oranlar

Hisse başına kazanç, Türk lirası bazında 64,37 kuruş, ABD doları bazında ise 1,97 sent olarak açıklandı. Borçlar/aktifler oranı yüzde 54’ten yüzde 56’ya, özsermaye/aktifler oranı ise yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseldi.