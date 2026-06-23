Tıbbi bitkide 70 milyon dolarlık hedef

İlaç, kozmetik ve gıda sanayi­sinin stratejik ham madde­leri arasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerde katma de­ğerli üretim hedefiyle kurulan İz­mir’deki Kınık Tarıma Dayalı İhti­sas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ­OSB) gelecek yıl faaliyete geçecek.

Kınık ilçesinde 1,3 milyon met­rekare alana kurulan organize sanayi bölgesinde (OSB) 56 se­ra parseli, 41 işleme parseli, 8 hizmet ve destek alanı, 2 idari ve sosyal tesis alanı yer alacak. İs­tanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Ça­nakkale Köprüsü ve Aliağa ilçe­sindeki limanlara yakınlığıyla lojistik açıdan dikkati çeken böl­genin yaklaşık yüzde 48’ini sera parselleri, yüzde 26’sını ise işle­me parselleri oluşturuyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile tohum ve fide üretiminin yapıla­cağı seralarda elde edilen ürün­ler, bölgede kurulacak tesislerde işlenerek uçucu yağ, ekstrakt (or­ganik maddelerin özlerinin ayrış­tırılması ve yoğunlaştırılmasıyla elde edilen öz) gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Altyapı çalışmaları kapsamında çevre duvarının büyük bölümü tamamlandı. Yol, kanalizasyon, internet ve doğal gaz altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Böl­gede parsellerin yaklaşık yüzde 20’si tahsis edildi.

Sıfır atık ve endüstriyel simbiyoz modeli uygulanacak

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ham madde olarak ihraç edilme­si yerine, işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi­ne katkı sunacak bölgede ilk üreti­min gelecek yıl başlaması planla­nıyor. Kınık TDİOSB tam kapasi­teye ulaştığında yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Türkiye’nin üç kıtanın kesişim noktasında bulunması nedeniyle zengin bitki çeşitliliği­ne sahip olduğunu söyledi. Bu çe­şitliliğin ülkeye önemli bir potan­siyel sunduğunu belirten Olgun­soy, organize sanayi bölgesinin bu alanda Türkiye’de ilk, dünyada tek olduğunu ifade etti.

Olgunsoy, Türkiye’deki tıbbi ve aromatik bitkilerinin bazılarının endemik olduğunu dile getirerek, “Gül yağı, kekik, defne, adaçayı gibi birtakım aromatik bitkilerde dün­ya şampiyonuyuz ve ürünleri dün­yaya sunuyoruz. Bu organizeyle tıbbi ve aromatik bitkileri ileri eks­traksiyon ve teknolojik tesislerle işlemeyi daha da ileri aşamaya ge­tirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sera, işleme tesisi ve AR-GE merkezlerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler alanında eğitim verecek bir meslek yüksekokulu­nun da kurulmasının amaçlandığı­nı aktaran Olgunsoy, bölgede sıfır atık ve endüstriyel simbiyoz mo­delinin uygulanacağını, seralarda üretilen ve çevre illerden bitkisel atıkların işlenerek ekonomiye ka­zandırılacağını anlattı.Bölgede fa­aliyet gösterecek yatırımcıların çeşitli hibe ve desteklerden yarar­lanabileceğini belirten Olgunsoy, “Burada gelecek yıl üretime başla­nacak. Şu anda parsel sahipleri bu­nunla ilgili harekete geçmek üzere bekliyorlar. Projelerini hazırlıyor­lar. Biz de onlara tahsis yapıyoruz. Süratle de dolacağını düşünüyo­rum” ifadelerini kullandı.

“60-70 milyon dolarlık ticaret hacmi”

Olgunsoy, bölgenin sektördeki ithalatın azaltılmasına katkı suna­cağını, yüksek katma değerli ihra­catla gelir kazandıracağını vurgu­ladı. Bölgeye yurt dışından da ilgi olduğunu, Hollandalı bir firmaya parsel tahsisinin yapıldığını kay­deden Olgunsoy, şöyle devam et­ti: “Tamamen dolduğunda, üreti­mi sürdürebilir hale geldiği zaman yıllık asgari 60-70 milyon dolarlık ticaret hacmi olacak. Yurt dışın­dan ithal getirdiğimiz bazı ürün­leri önleyeceği gibi bölgemizden yurt dışına satacağımız da var. Bazı endemik ürünlerimiz de var bizim. Endemikleri de burada yetiştirdi­ğimizde bütün dünyaya satma şan­sı olacaktır. Bu, o nedenle çok daha önemli bir organizedir.”