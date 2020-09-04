Tıbbi cihaz alacakları için ‘eylem' çağrısı

04 Eylül 2020

MEHMET KAYA - ANKARA

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası-SEİS Başkanı Metin Demir, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın birkaç aydır hiç ödeme yapmamaya başladığını belirterek, “Çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Ne yapılmak isteniyor bir türlü anlamıyoruz” dedi. TİSK ve TOBB’un yönetim toplantılarında konunun gündeme getirildiğini belirten Metin Demir, iki kuruluşun da hükümet nezdinde girişimde bulunma kararı aldığını belirtti. Çok sayıda sektör mensubunun “eylem yapalım” önerisini dile getirdiğini belirten Demir, “Açıkçası neden böyle bir sorun var bir türlü anlamıyoruz. Bu alacaklar ödenmeyecek bir tutar değil. Otursak tartışsak, sürdürülebilir bir çözüm mutlaka olacaktır. Eylem yapalım diyenler var ama Türk iş dünyasının geleneğinde, ne de bizim geleneğimizde hiç eylem yok. Bir örnek bile yok” dedi.

SEİS Başkanı Metin Demir

TOBB'da da konuşuldu

Metin Demir, “TİSK İcra Kurulunda konuyu görüştük. TOBB Medikal Sektör Meclisi toplantısında da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla online toplantı yapıldı. Gerçekten bütün taraflar konuyu, ödemelerin neden yapılmadığını anlamakta zorlanıyor. Hepimiz şunu biliyoruz. Hastalar, sektör, sağlık sistemi, ülkemiz bizim. Sektörümüzün üretim, ihracat potansiyeli var. Gerçekten ülke olarak büyük bir sıkıntı olsa, hep beraber her şeyi feda edelim ama böyle bir durum yok, sektör alacakları da o denli büyük değil” diye konuştu.

Sürdürülebilir sistem talebi

Sektörde iflas noktasına gelenler olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın da son aylarda kısmi olarak devam eden ödemeleri tamamen durdurduğunu belirten Metin Demir, “Elbette bugün oluşan alacakların ödeneceğine inanıyorum ama şu noktada sabır kalmadı. Sürdürülebilir bir sistem oluşturmalıyız. Vadeli de olsa belirgin, kurallara dayalı bir sistem kursak sektör de kendisini buna göre hazırlar. Her altı ayda, bir yılda ödeme konuşmamamız gerekir. Kimsenin konuşmak zorunda kalmadığı bir tedarik sistemi oturtulmalı” diye konuştu.

Sektörün toplam alacağının tahmini 17-18 milyar TL; bunun içinde tahmini 9-10 milyar TL’nin ilaç, geri kalanının da tıbbi cihaz sektörünün olduğunu belirten Metin Demir, “Salgın sorunu devam ediyor. Hiç ödeme almadan çalışmak mümkün değil. Sermayenin de, bunun yanında kredibilitenin de bir sınırı var. İşimizi finanse edemez durumdayız” dedi.

"36 ay ödeme olmazsa nasıl dayanabiliriz?"



Sağlık Bakanlığının ödemeleri durdurma nedeni hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Metin Demir, "Hangi gerekçeyle ödeme yapılmıyorsa, o gerekçe yanlış. Firmalar, insanlar nasıl dayanabilir... 15 ay ödeme alamayacak, 36 ay ödeme alamayacak ve sistem sürecek. Hiçbir sektöre bu yapılmamalı. Neden ödeme yapılmadığını bilmiyoruz ve gerçekten merak ediyoruz" diye konuştu.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

"Pandemi döneminde yüzümüzü ağartan işletmeler ayakta durmakta zorlanıyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesinin bu zor günlerde sektöre nefes aldıracağını ve güç vereceğini söyledi. Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, alacaklar konusunda hükümetin vereceği bir kararın sektörü rahatlatacağını ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duydukları yerli tıbbi yatırımlara büyük cesaret vereceğini ifade etti. Tıbbi cihaz ve malzeme üreten ve tedarik eden firmaların kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğuna işaret eden Avdagiç, "Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar" dedi. Firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade eden Avdagiç, şu açıklamayı yaptı: "Tıbbi cihaz endüstrimiz, MR'dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor. COVID-19 sırasında da şahit olduk ki bu sektörümüz, sağlık hizmetlerinin etkin, kesintisiz ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi için üzerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktadır. İnanıyoruz ki kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılması, firmalarımızın nakit akışına ciddi katkı yapacağı gibi hükümetimizin de desteğiyle yürüttüğümüz yerlileştirme yatırımlarına ciddi bir katkı verecektir." En az 2 ya da 3 bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması gerektiğini belirten Avdagiç, şirketlerin teşvik edilmesinin ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Ticarette en önemli sorun nakit akışının bozulması

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının tahsilat probleminin çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Ticarette en önemli problemin nakit akışının bozulması olduğuna vurgu yapan Yıldırım "Nakit akışı probleminin en temel nedeni tahsilatların zamanında yapılamamasıdır. Pandemi döneminde stratejik önemini çok net anladığımız sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki; sektörün ciddi bir nakit akış problemi bulunmakta. İlaç ve tıbbi cihaz firmaları ne yazık ki kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde büyük problem yaşamaktalar. Yaşanan sıkıntının pandemi sürecine mahsus olmadığını, daha önce de aynı sorunları yaşadıklarını ancak pandemi ile birlikte sorunun derinleştiğini belirten sektör temsilcileri ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 aya yaklaşıyor" diye konuştu. (SEDA ER/GAZİANTEP)