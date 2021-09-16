Tıbbi cihaz sektörü ikinci kez eylem yaptı

ANKARA(DÜNYA) - Alacaklarının vadesi, kamu hastanelerinden 18, üniversite hastanelerinden ise 20 ayı bulan tıbbi cihaz sektörünün temsilcileri, alacaklarının bir an önce ödenmesi için ikinci kez eylem yaptılar. Sektörün, 6.5 milyar lirası vadesi geçmiş olmak üzere kamudan alacağı 9 milyar liraya ulaştı. Tıbbi cihaz sektöründeki dernek ve federasyonların oluşturduğu Sağlık Platformuna üye iş insanları bir eylem yaptı. İş insanları, Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek basın acıkması yaptılar. Basın açıklamasında, ‘Devletimize güvenmek istiyoruz’, ‘Alın terimiz kuruyalı 19 ay oldu’ ve ‘Yerli milli söylemleri kürsüde kaldı’ yazılı dövizler açıldı. Sektör mensupları, 2020 yılında da eylem yapmıştı.

Sektör adına hazırlanan bildiriyi okuyan dernek ve federasyonların oluşturduğu Sağlık Platformu sözcüsü Erkin Delikanlı, sektör mensuplarının devlete güvenerek malzeme verip hizmet ürettiğini, bunların karşılığının tahsil edilemediğini söyledi. Tahsil edilemeyen alacaklara ilişkin kesilen faturaların tüm vergilerinin de devlete ödendiğinin altını çizen Demir, “Böyle bir ticaret dünyanın neresinde var” dedi. Delikanlı, “Gerçekten bu para devletimiz için ödenemeyecek bir tutar değildir. Eğer ülkemizde olağan dışı bir durum var ve biz bunu bilmiyorsak, milletçe elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

Alacaklarını tahsil edemeyen sektörün aynı zamanda 2018 ve 2020 yıllarında yüzde 25-27 arasında feragate zorlandığını hatırlatan Erkin Delikanlı, “Şirketini kaybetmek istemeyen ve ‘bir daha ödemelerde aksama olmayacak’ sözü veren kamu otoritesinin sözüne güvenerek alacaklarının bir kısmından vaz geçmek zorunda kalmıştır. Ancak feragat yapan şirketlere düzenli ödeme yapılacağı yönünde verilen söz her zamanki gibi yine tutulmamış, feragat yapan ve yapamayan hiçbir meslektaşımız ödeme alamamıştır” diye konuştu. Delikanlı, sektörün gelirlerinin tamamına yakınını kaybetme noktasına sürüklendiğini söylerken, hammadde tedarikinde de büyük güçlük yaşadıklarını dile getirdi.

“Tedarik aksayabilir”

Tıbbi cihaz sektörünün salgın öncesi ve halen devam eden salgın sırasında sorumlu davranarak tedariği sürdürdüğü buna karşılık kendilerini “önemsizleştiren” bir tavırla karşı karşıya kaldığını belirten Delikanlı, “Geldiğimiz noktada sektörümüz Kamu hastaneleri ve Üniversite hastanelerinden 19 aydır alacaklarını tahsil edememektedir. Gelirlerinin tamamına yakınını kaybetme noktasına sürüklenmiş olan sektörümüz, üretim yapamaz, hammadde tedarik edemez ve ithalat gerçekleştiremez duruma gelmiştir. Sektör, tedarik zincirini sürdüremeyecek noktaya sürüklenmiştir. Sayın yöneticiler sayenizde tedarik zinciri kırılma noktasına geldi, getirdiğiniz noktadan sektörümüzü geri döndürmek sizin elinizde, biz her türlü fedakarlığı yaparken, var olan bütçe hangi keyfiyetle kullanılmaktadır. Toplumun sağlığı hiçe sayılmakta, sağlık sisteminin sağlamış olduğu toplam fayda ve itibar yok edilmektedir. Bu anlayışla neye hizmet edildiği kamuoyuna açıklanmak zorundadır.” dedi.

Erkin Delikanlı tarafından yapılan açıklamada, sorunlarını çözecek “ehil” kişilere seslerini eylemle ulaştırmak istedikleri belirtilerek, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek 6 milyar TL’lik alacaklarının defaten ödenmesini beklediklerini söyledi.

Bu arada SEİS Başkanı Metin Demir de yaptığı açıklamada, ödeme yapılmamasına rağmen, fatura kesildiği için tahakkuk eden vergilerin ödendiğini belirterek çeşitli dönemlerde söz verilmesine rağmen ödemelerin gerçekleşmediğini söyledi.

Eyleme, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri (TÜMDEF) ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), EGEDER, ORDER, MATİAD, DOMED, SADER, FÜDER, DİŞSİAD, TÜSAN GASİD, İç Anadolu Tıbbi Cihaz Derneği, GMD, ÇUMED, MEDİKOM, OSTİM Medikal Kümelenmesi ve Sebit-İSEK üyesi işverenler de destek verdi.