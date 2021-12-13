Tıbbi cihaz sektöründe kaos çıktı

Mehmet KAYA

ANKARA - Ortopedi ve beyin cerrahisinde kullanılan tıbbi cihazların bulunamaması ve bazı ameliyatların etkilenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’nın bu tür cihazların üretici ve tedarikçileriyle görüştüğü ve ödeme çıkarıldığı belirtildi. Çok sayıda firmanın ödeme beklediği ve iflas noktasında olduğunu söyleyen Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, bu ödemenin duyulmasıyla sektörde kaos oluştuğunu, hatta ortopedi ve beyin cerrahisi cihaz tedarikçilerinin kendi içinde de ödeme almayanlar olması nedeniyle sorunun derinleştiğini kaydetti. Demir, “Neye göre bu ödeme tercih edildi bilmiyoruz. Aynı durumda olup da ödeme alamayan ortopedi ve beyin cerrahisi tedarikçileri var. Onlar da bilmiyor. Hangi kriter uygulandı anlamıyoruz. Sektörün tamamı tepkili, 18 aylık alacaklar var” dedi.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Metin Demir, ortopedi ve beyin cerrahisi tıbbi malzemelerine erişilememesi nedeniyle bu ürünlerin tedarikçi ve üreticilerinin üyesi olduğu dernekler ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir araya geldiğini ve sektör alacakları için 3 milyar TL’yi aşkın ödeme planında bu tür cihazlara öncelik verilmesi sonucunun çıktığını söyledi.

Demir, Devlet Malzeme Ofisi kaynaklı alımlar için 1 milyar TL dolayında bir kısmın ayrıldıktan sonra 920 milyon TL’nin ortopedi ve beyin cerrahisi tedarikçilerine, kalan 1.8 milyar TL dolayındaki tutarında sektöre ayrıldığı bilgisini edindiklerini belirterek, “Bu adım sektörde kaos yarattı. Diğer malzeme satan arkadaşlar zaten mal veremez duruma gelmişti. Şimdi de ‘madem öyle biz de mal vermeyelim’ demeye başladılar. Alacaklı bütün firmalar şimdi saymanlıklara itiraz ediyorlar” dedi.

Sırasıyla ödeme sistemine geçilsin

Metin Demir, daha önce geçmiş alacakların ödenmesinde vadenin dolma tarihinin dikkate alındığı bir sıralama yapıldığını belirterek, kendilerinin aynı yöntemle ödemelerin yapılmasını talep ettiklerini açıkladı. Ortopedi ve beyin cerrahisi malzeme tedarikçisi şirketleri öncelik talebinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ancak buna yanaşılmadığını söyleyen Demir, “Bakanlık ile görüşüyoruz ama somut bir gelişme sağlayamadık. Ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarında tek bir malzeme kullanılmıyor. Enjektör, gazlı bez olmadan da ameliyat olmaz. Tıbbi cihazlar bir bütündür. Biri olmadan diğerinin önemi yok. Aylardır çağrı yapıyoruz, bugün geldiğimiz nokta sektör bitti diyebiliriz” diye konuştu.

Bir öncelik verilecekse Anadolu’daki tedarikçilere verilsin

Metin Demir, temel olarak alacak sırasına göre ödemeye dönülmesini istediklerini, bir an önce birikmiş alacakların kapatılmasını talep ettiklerini belirtirken, mutlaka bir öncelik yapılacaksa Anadolu kentlerindeki küçük işletmelere ödenek sağlanmasını isteyerek, “Toplam alacakların ancak yüzde 20-30’unu illerde, birkaç hastaneye tedarik yapabilen, başka illerde faaliyet gösteremeyen küçük işletmelerin alacakları oluşturuyor. Bu arkadaşlarımız iflas noktasında ve yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Şu anda yapılan ödeme belki de bu arkadaşların tamamının sorununu çözecek” diye konuştu.

Metin Demir, 18 aydır bekleyen alacaklar olduğunu belirterek, sektörün 10 milyar TL dolayında bekleyen alacağı olduğu tahminini yaptıklarını kaydetti.