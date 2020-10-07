Tıbbi cihaz sektöründe tedirginlik büyüyor

07 Ekim 2020

MEHMET KAYA / ANKARA

Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri ile üreticilerinin “kamu alacakları” sorununda belirsizlik sürüyor. Sektör sivil toplum örgütlerinin kabul etmediklerini duyurduğu yüzde 25 indirim konusunda kamu ısrarını sürdürdü. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre geçen hafta sonunda bazı firmalar il sağlık müdürlüklerince arandı ve indirimi kabul edip etmeyecekleri soruldu. Sektör temsilcileri bu durumun, şirketlerde tedirginlik yarattığını ve baskı oluşturduğu yorumunu yaptı.

“Bu kadar dayandınız demek ki fahiş fiyat var”

Şirketlerin “dertlerini tam anlatamadığını” belirten sektör yetkilileri, “Hastanelerden 16, üniversite hastanelerinden 36 aydır alacak tahsil edilemediğini söylediğimizde ‘bu kadar süre nasıl dayanıyorlar, demek ki fiyatlar çok yüksek’ imajı doğuyor. Oysa gerçek bu değil. Tıbbi cihaz sektörünün tamamı kayıtlı. Ürünler izleniyor. Alınan fiyatlar, ihalelerde verilen fiyatlar belli. Bu kadar süre banka borçlarıyla, sermayeden yiyerek dayanılıyor. Finansal olarak sürdürülemez bir noktadayız” bilgisini verdiler.

Sektörün, diğer sektörler gibi, ürün vermeme, davalarla süreci yönetme gibi şansı olmadığının altını çizen yetkililer, “Salgın ortamında yaşıyoruz. Hastalar bizim hastamız, iki gün sonra bizim kendimizin hasta olmayacağının garantisi yok. Ürün vermemek halk sağlığı sorunu yaratır, böyle bir şey olamaz. Bu duyarlılık yeterince anlaşılmıyor sanıyoruz. Bir şekilde firmalar ayakta kalıp tedariki sürdürmeye çalışıyor. Sektör iki arada bir derede kalmış durumda. Bir yanda firmaların sürdürülebilirliği, bir yanda halkın sağlık ihtiyacı” yorumunu yaptılar.

Alacaklar temlikli, sektör “anlayış” bekliyor

Kamudan alacakların, banka finansmanında kullanıldığını belirten sektör yetkilileri, “Kamudan alacaklar zaten bankalara temlik edilmiş durumda. Hiçbir sektöre yapılmayan şeylerin neden bize yapıldığını gerçekten bilmiyoruz. Anlayış bekliyoruz. Sesimizi kime duyurabileceksek duyurmak istiyoruz. Sağlığın öneminin, kritikliğinin bilindiğinden eminiz. Salgın yaşanan bir ortamda sektörün kritik önemini anlatmak gibi bir durumda nasıl kaldık anlamıyoruz” yorumunu yaptılar.

Bazı hastaneler, il müdürlükleri yeni ihaleler açtı

Tıbbi malzeme ve cihazların tedarik sisteminin merkezi olarak DMO’dan yürütülmesi yönünde alınan kararın uygulamaya geçtiğini ancak mevcut durumda; lojistik, altyapı vb. zorluklar nedeniyle Türkiye’nin tamamında DMO tarafından tedarik yürütülmesinin henüz mümkün olamadığını belirten yetkililer, bazı il müdürlüklerinin ve hastanelerinin acil ihtiyaçları için ihale açtığını belirten yetkililer, bu ihalelere teklif veren firmalar olduğunu ancak bunların çok az sayıda kaldığını kaydettiler. Yetkililer bu durumun sektörün halkın sağlığı kaygısıyla ürün tedarikini sürdürme eğilimini gösterdiğini vurguladılar.

'ANADOLU’DA ÇOK SAYIDA FİRMA FAALİYETİ DURDURACAKTIR'



Sektörün sağlıklı bir ödeme sistemine oturtulması halinde, gerek DMO modeli, gerekse mevcut alacakların alınamamasının etkisiyle yerel ölçekte hizmet veren çok sayıda firmanın piyasadan çekileceğini belirten sektör yetkilileri, bunun merkezi noktalara yakın olmayan birimlerde tedarik sorunları ortaya çıkarabilecek bir süreç olacağını kaydettiler. Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi üretici ve tedarikçilerinin, kamu ile üniversite hastanelerinden yaklaşık 8 milyar TL alacağı olduğu tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, firmalardan yüzde 25 indirim yapmaları, varsa dava ve diğer hukuki girişimleri durdurmaları karşılığında, alacakların yarısının bu ay, diğer yarısının da Ocak 2021’de ödenmesi yönünde Bakanlık tarafından plan önerilmişti. Bu öneri kamuoyuna yansıdıktan sonra sektör sivil toplum örgütleri öneriyi kabul etmediklerini açıklamıştı.