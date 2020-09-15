Tıbbi cihaz üreticilerinden ortak açıklama: İlave indirimi finansal olarak kaldıramayız

15 Eylül 2020

MEHMET KAYA - ANKARA

Tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri üreticisi, satıcısı ulusal ve uluslararası firmaların tamamının üye olduğu dernek, federasyon ve sendikaların oluşturduğu Sağlık Platformu, kamu alacaklarının ödenmesi için istenen ilave iskontoyu sektörün finansal olarak kaldıramayacağını; sağlık hizmet sunumunda darboğaza girecek bir sürecin içinde olduklarını açıkladı.

Bakanlığın her hafta yaptığı ödemeler durdu

İlaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri üreticileri, üniversite hastanelerinden 36 ay, kamu hastanelerinden ise 16 aydır ödeme alamadıklarını açıklamış, bu alacakların ödenmesi için ise kamunun kendilerinden ilave olarak yüzde 3060 aralığında iskonto istediğini duyurmuştu. Bunun ardından, son olarak sektöre Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı haftalık ödemenin durdurulduğu açıklandı.

Sektörü oluşturan sivil toplum örgütleri Ankara’da toplanarak ortak bir basın açıklaması yaptı. Daha önce bir kez benzer durumda ilave iskonto yapıldığı hatırlatılan toplantıda, bu kez sektörün ilave indirimi kaldıramayacağı noktada bulunulduğu ve ödemelerin aksamasının cihaz ve sarf malzemeleri tedarikinde sorun yaratabilecek noktaya geldiği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan acil destek bekliyorlar

ARTED Başkanı Ayhan Öztürk tarafından okunan ortak basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çözüm talep edilerek şunlar kaydedildi: “Türkiye’de sağlık alanında büyük hamlelerin yapıldığı bu dönemde, güçlü bir tıbbi cihaz sektörüne ihtiyaç varken ve halihazırda sağlık sistemi zorlu bir pandemi sürecinden geçerken Sağlık Platformu olarak bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz. Şu bir gerçektir ki; yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’de ulusal ve uluslararası tıbbi cihaz tedarikinde bugüne kadar ciddi bir sorun yaşanmamıştır.

Tarihi sorumluluğumuzun gereği, sağlık teknolojileri alanında hizmet sunumunun darboğaza gireceğini ve bunun sağlık sisteminde geri dönüşü olmayan etkileri olacağını ifade etmek Sağlık Platformu olarak vazifemizdir. Firmalarımızın bu zor süreçte ayakta kalarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmeleri için vadesi geçen kamu ve üniversite alacaklarının feragat olmaksızın ödenmesi hususunda yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan acilen destek bekliyoruz.”

THY ve döviz maliyetlerine rağmen teslimatlar yapıldı

Toplantıda yapılan konuşmalarda; sektörün THY’nin taşıma maliyetlerindeki birkaç katlık artışa, döviz artışı kaynaklı ve hammadde fiyatlarındaki artışlara rağmen sektörün salgın dönemini de göz önünde bulundurarak teslimatlarını yaptığı belirtildi. Salgın döneminde sektörün olağanüstü seviyede denetlendiği, dünyada talep artarken ödeme ve maliyet baskısı altında küresel pazara ihracat için üretim yapmakta zorlandıkları belirtildi.

SEİS Başkanı Metin Demir:

Devlet ödeme yaparsa yat-kat alınmayacak, maaş ve SGK borçları yatacak



Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, toplantıda “Sağlık sektörünün önemini anlatıyor olmak durumunda kalmaktan gerçekten üzülüyoruz. Türkiye’de hiçbir sektöre reva görülmeyen bir uygulama bize reva görüldü” dedi. Sektörün üretim ya da yeni ürün geliştirecek, hatta ihracat yapacak finansmanı bulamaz durumda olduğunu belirten Demir, son olarak 420 milyon TL’lik ödemenin durdurulmasıyla ücret ve SGK primlerini yatırmakta zorlanmaya başladığını belirterek, “Bu bizi gerçekten üzdü. Çığlık atıyoruz, duyulmuyor. Bu ödeme ile yat-kat alınmayacak, bir sonraki ihaleye girebilmek için maaş ödenecek, SGK borçları yatacaktı.”