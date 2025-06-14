Ticaret Bakanı Bolat: 2026 her kesim için rahatlama yılı olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuştu. Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüdüğünü hatırlatan Bolat, küresel ölçekte ekonomilerin küçüldüğü, dış talebin zayıfladığı ve içeride enflasyonla mücadele kapsamında iç talebin daraltılmaya çalışıldığı bir dönemde bu büyümenin dengeli bir tabloyu yansıttığını söyledi.

Bolat, “19 çeyrektir üst üste büyüyoruz. Son 22 yılda yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5,3. Cumhuriyetin ilk 78 yılında bu oran yüzde 4,8’di. Eğer bu fark daha önce yakalansaydı, kişi başına gelirde 22-23 bin dolardan söz ediyor olacaktık” ifadelerini kullandı.

"Borç oranımız Avrupa’dan düşük"

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yalnızca yüzde 25 olduğuna vurgu yapan Bolat, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 60 olduğunu belirtti. Bazı Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 150’leri aştığını dile getiren Bolat, “Bazen ‘Türkiye borç içinde’ diyorlar ama hanehalkı, şirketler ve kamunun toplam borçluluğu birçok Batılı ülkeden daha düşük” dedi.

"İhracatta yeni rekorlar"

Konuşmasında ihracat verilerine de değinen Bolat, Türkiye’nin dünya ihracatındaki payını yüzde 0,55’ten yüzde 1,07’ye çıkardığını söyledi. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, savunma sanayi ve yazılım gibi birçok sektörde ihracatın artmaya devam ettiğini aktaran Bolat, “Savunma sanayisinde 15 milyar dolarlık üretim yapıyoruz. HÜRJET için İspanya ile, KAAN için ise Endonezya ile sözleşmeler yapılıyor” bilgisini paylaştı.

Bakan Bolat, turizm, taşımacılık, sağlık ve eğitim hizmetleri alanındaki ihracatın da güçlendiğini vurguladı. Yazılım ihracatının 5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, hizmet ihracatında 2030 hedefinin dünya payında yüzde 2’ye ulaşmak olduğunu söyledi.

"2026 rahatlama yılı olacak"

Konuşmasında terörle mücadelenin maliyetlerine de değinen Bolat, bu kaynakların artık kalkınma ve vatandaşın alım gücünü artırma yönünde kullanılacağını ifade etti. Bolat, “’Terörsüz Türkiye’ artık bir milli birlik ve kardeşlik projesidir. Bu kaynaklar artık doğrudan kalkınmaya aktarılacak” dedi.

Deprem bölgesinde yeniden imar çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bolat, 2026 yılının hem reel sektör hem de vatandaş için rahatlama yılı olacağını söyledi: “Deprem harcamalarının azalmasıyla bütçedeki kaynaklar artık KOBİ’lere, çiftçiye, memura, emekliye ve kalkınmaya yönlendirilecek.”

Konuşmasının ardından ASKON tarafından plaket verilen Bolat, programa destek olan firmalara da plaketlerini takdim etti.