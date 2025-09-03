Ticaret Bakanı Bolat enflasyon verilerini değerlendirdi! 'Enflasyon 15 aydır kesintisiz geriliyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, 15 aydır kesintisiz gerileyen yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 32,95’e düşerek son 45 ayın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Bolat, "Fiyatlar ve piyasalarda istikrar ve denge güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonda ve finansman şartlarında tablo daha iyiye gidecek" ifadelerini kullandı.

Olumlu gelişmeler yaşanıyor

Bakan Bolat üretim, ihracat, istihdam, cari işlemler dengesi ve güven endekslerinde de olumlu gelişmeler yaşandığını vurgularken açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

• TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde xx olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 32,95 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 15 ayda 42,5 puan gerilemiştir.

• Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen enflasyondaki gerileme, kararlılıkla sürdürülen dezenflasyon sürecinin bir sonucu olarak öne çıkmaktadır. Bir taraftan dezenflasyon sürecinde ilerlerken, diğer taraftan dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerliyoruz. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Böylece ekonomimiz son 20 çeyrektir kesintisiz büyüyerek güçlü bir performans sergilemiştir.

• Diğer taraftan dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşmeler ile cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleşti. Cari işlemler dengesinde sağlanan bu iyileşmeler ise makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomimizin menfi şoklara karşı dayanaklılığını artırmaktadır.

• İç ticarette ise fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan önlemler ve adil rekabetin güçlendirilmesine yönelik politikalar ile piyasa düzeni yakından takip edilmekte ve toplumsal refah gözetilmektedir. Önümüzdeki dönemde yıllık enflasyondaki gerilemenin uygulanan ekonomi politikalarımız doğrultusunda devam etmesi beklenmektedir.