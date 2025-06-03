Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda düşüş 12 aydır kesintisiz sürüyor, 20'li rakamlar ufukta belirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, enflasyonda 12 aydır kesintisiz süren düşüş eğiliminin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, bu düşüşün ekonomik istikrar ve vatandaşların alım gücü açısından olumlu etkiler yarattığını vurguladı.

"Yüzde 20'li rakamlar ufukta belirdi"

Kurban Bayramı öncesi gelen ihracat rekoru ve 19 çeyrektir süren kesintisiz ekonomik büyümenin ardından, enflasyondaki gerilemenin de üçüncü müjdeli haber olduğunu söyleyen Bolat, "TÜFE enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı öncesi, ihracat rekoru ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası, üçüncü müjdeli haber de enflasyondaki düşüşle geldi. TÜFE enflasyon oranında bu yılsonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirmiştir

Enflasyondaki düşüş süreci, 12 aydır kesintisiz devam etmektedir ve son bir yıldır yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde düşüş gerçekleşmiştir. Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir.

İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.

2025 yılı Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,53 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir (2021 Aralık: yüzde 36,08). Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 12 ayda 40 puan üzerinde düşmüştür.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde aylık enflasyonların ortalaması yüzde 4,2 iken 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bu oran yüzde 2,9 olmuştur.

Son 12 aydır aylık enflasyon hızı bir önceki yıldan daha düşük gerçekleşmiş ve böylece yıllık enflasyon 12 aydır sürekli ve istikrarlı düşüş trendi içinde seyretmiştir.

2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon bu yılın beşinci ayı itibariyle yüzde 35,4'lü rakamlara inmiş olup, kaydedilen bu olumlu gelişme yılsonunda enflasyonun Merkez Bankamızın tahmin patikasına uyumlu bir şekilde yüzde 20'li oranlara (tahmin yüzde 24; aralık: yüzde 19-yüzde 29) gerileceğini göstermektedir.

Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapması ile dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hızla uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirmeye ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 12 ayda 40,0 puan üzerinde gerilemiştir.

Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 23,13 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,43 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon ise yüzde 35,37 olmuştur.

Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,4 puan gerileyerek yaklaşık son 35 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 51,2 olmuştur.

Değerlendirme:

2024 yıl sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon 12 aydır gerilemesine devam ederek 2025 yılı Mayıs ayı itibariyle yüzde 35,41 olarak gerçeklemiştir. 2025 yılının ilk beş ayında kümülatif enflasyon ise yüzde 15,09 olmuştur.

Aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapması ile dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hızla uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir."