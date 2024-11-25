Ticaret Bakanı Bolat: Göç ekonomilere dinamizm katar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28. IBF Uluslararası İş Forumu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Bolat, Batılı devletlerin Müslümanların yaşadığı zulümlere karşı sessiz kalmasını eleştirerek, Müslümanların kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini vurguladı.

"İsrail ile ticaretimiz durdu"

Bakan Bolat, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik yardımlarda öncü rol oynadığını ifade ederek, İsrail ile ticari ilişkilerde alınan kararlara değindi:

“9 Nisan’da ihracatımızı kısmen durdurduk, 2 Mayıs itibarıyla ise İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen kestik. Bundan sonra aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olarak Filistin’in devlet olarak tanınmasını istiyor, İsrail’in kınanmasını talep ediyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye’nin Filistin’e yaptığı yardımlarla dünyada en çok yardım gönderen ülke olduğunu belirten Bolat, Gazze’deki halka 86 bin ton yardım ulaştırıldığını kaydetti.

"İslam dünyası ile ticaret büyüyor"

Türkiye’nin ticaret ve yabancı yatırımlar açısından güvenilir bir merkez haline geldiğini belirten Bakan Bolat, İslam ülkeleriyle ticaret hacminin artırıldığını söyledi:

“İslam dünyasıyla yaptığımız ticaret, toplam ticaretimizin yüzde 26’sına ulaştı. Bu oranı daha da yukarı çıkaracağız.”

Göç konusu: "Düzensiz göçe izin vermeyeceğiz"

Bakan Bolat, konuşmasında göç meselesine de değinerek, göçmenlerin sosyal ve ekonomik etkilerini ele aldı. Bolat, göçmenlerin ekonomilere katkı sağladığını vurguladı:

“Göçün sebeplerini ortadan kaldırmak ve sosyal etkilerini yönetmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Düzensiz göçe izin vermeyerek, göçün ekonomik katkılarını değerlendireceğiz. Almanya örneğinde olduğu gibi düzenli göç, ekonomilere dinamizm kazandıran önemli bir faktördür.”

Bolat, Türkiye’nin göç politikalarında insani ve ekonomik boyutları bir arada ele alarak daha güvenli bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek sözlerini tamamladı.