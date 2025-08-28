Ticaret Bakanı Bolat: İhracat destekleri, üretim ve istihdama güç katıyor

Temmuzda 24,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “İhracattaki güçlü artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde dış ticaret açığımız temmuzda 6,4 milyar dolara geriledi. Bu rakam son dokuz ayın en düşük seviyesi oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,5 ile aynı dönemin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"•2025 Yılı Temmuz Ayında İhracatımız Cumhuriyet Tarihimizin En Yüksek Aylık İhracat Rekorunu Kırarak 24,9 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış İhracatımız da Tüm Zamanların En Yüksek Değeri Olan 269,4 Milyar Dolara Yükselmiş ve 270 Milyar Dolar Sınırına Dayanmıştır.

•2025 Yılının İlk 7 Ayının 6’sında Aylık Mal İhracatımızda Artış Sağlanmıştır.

•İhracattaki Büyük Artış ve İthalat Artış Hızındaki Yavaşlama Neticesinde, Temmuz Ayında Dış Ticaret Açığı Son Dokuz Ayın En Düşük Seviyesi Olan 6,4 Milyar Dolara Gerilemiştir.

•İhracatın İthalatı Karşılama Oranı İse Son Dokuz Ayın En Yüksek Seviyesi Olan %79,5’e Yükselmiştir.

•Artan Mal ve Hizmet İhracatıyla Temmuz Ayında Cari İşlemler Hesabında Fazla Verilmesi Beklenmektedir.

•Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız %11 artarak 24,9 milyar dolar olmuştur.

•2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artışla 156,3 milyar dolar olmuştur.

•2025 Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,0 milyar dolar artarak 269,4 milyar dolara ulaşmıştır.

•2025 Temmuz ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 31,4 milyar dolar olmuştur.

•2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 212,2 milyar dolar olmuştur.

•2025 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 14,0 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

•Dış ticaret açığımız 2025 Temmuz ayında %11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

•2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla 55,9 milyar dolar olmuştur.

•Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,0 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

"Zorlu rekabet koşullarına rağmen..."

•AB-27’nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir.

•Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."