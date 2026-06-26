 Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta 410 milyar dolarlık hedefe ilerliyoruz

TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey katılımla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yılda Türkiye ekonomisini dolar bazında 6 kat büyüttüğünü, mal ve hizmet ihracatını 8 kat artırarak 400 milyar dolar sınırına ulaştırdığını, çok sayıda küresel ve bölgesel olumsuzluğu başarıyla atlattığını anlattı.

Türkiye'nin karşılaştığı doğal afetlerin ardından başarıyla ayağa kalktığını dile getiren Bolat, tarım, gıda, savunma sanayisi ve sanayideki başarılar, teknoloji alanındaki ilerlemeler, ulaştırma ve altyapı yatırımları ile çevre alanındaki gelişmelerin bir araya gelmesiyle başarılı, dünyada imrenilen ve rol model olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıktığını söyledi.

Bolat, Türkiye ekonomisinin bu süreçte karşı karşıya kaldığı tüm küresel, bölgesel ve ülke içindeki krizlerden güçlenerek çıktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek hafta dış ticarette 2026'nın ilk yarısının karnesi ortaya çıkacak. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki yarı yılın ilk aylarında bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Dış ticaretimizde ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık. İnşallah ekonomik büyümede de yılın ikinci çeyreğinde hızlanan tarımsal üretim, kapasite kullanma oranı, özellikle reel kesim ve tüketici güven endekslerindeki artışlar, ikinci çeyrekten başlayarak 2026 yılının kalan bölümünde de Türkiye ekonomisinin 23 çeyrek olduğu gibi büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir."

"İhracat yolculuğuna 160 bin ihracatçıyla devam ediyoruz"

Bakan Bolat, Türkiye'nin 1980'de 1000 firmayla başladığı ihracat yolculuğuna 160 bin ihracatçıyla devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç vilayetimizle olan ihracat çabası bugün bütün vilayetlerimizi kuşatan ihracat hamleleri ve gayretleriyle devam etmektedir. 225 ülke ve bölgeye 12 bin 721 ürün ihracatı gerçekleştirilmektedir. Tam 53 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmaktadır. 33 fasılda tüm zamanların ihracat rekorları kırılmaktadır. 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Dünyanın en gelişmiş pazarları bizim artık en büyük ticaret ortaklarımız olarak ticaretimizin en önemli paylarını almaktadır."

Bolat, 1973'te yıllık, 1987'de ise aylık 1 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin bu yıl 22 Mayıs'ta 2 milyar 420 milyon dolarlık ihracatı bir günde başardığını söyledi.

Bu güçlü rakamların arkasında Türkiye'nin güçlü üretim yapısının, imalat sektörünün, güçlü tarım sektörünün, hizmetler kalitesinin ve ticaret kabiliyetinin yattığını vurgulayan Bolat, otomotivden makinelere, beyaz eşyadan elektronik ürünlere, kimya ve enerji ürünlerinden tekstil ve hazır giyime, demir çelikten savunma sanayisi ürünlerine ve inşaat malzemelerine kadar Türk sanayi ürünlerinin dünyada kalite ve üstün teknolojinin sembolü olarak görüldüğünü anlattı.

"410 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmek için de canla başla çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara sunulan desteklere değinerek, "Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin bize tanıdığı bütçe imkanları çerçevesinde mal ve hizmet ihracatçılarının dünya pazarlarında rekabet gücünü artırabilmeleri için destek programlarımız devam etmektedir." dedi.

İhracatçılara sağlanan desteklere ilişkin bilgiler veren ve örnekler paylaşan Bolat, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesi ile ticareti artırmak için anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Bolat, "Geçen yıl Ticaret Bakanlığı olarak 71 ülke ile görüşmelere, 215 üst düzey toplantıya ve uluslararası toplantılara katılmış bulunuyoruz. 56 ülke ve teşkilat ile 146 uluslararası toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin herkesin iş yapmak ve birlikte gelişmek istediği bir ülke konumuna ulaştığının altını çizen Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu çalışmalar siz kıymetli ihracat ailesinin yoğun çabaları, bizim hedeflerimiz, sizlerle yol yürümemiz ve destek politikalarımızla daha büyük meyvelerini verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yılın başında bize öngördüğü 410 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmek için de canla başla çalışıyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Pandemi yılı olan 2020'den sonraki 5 yılda Türkiye ihracatını artırmayı başarmıştır. Pandemi yılından bu yana Türkiye'nin ihracatı mal bazında 104 milyar dolar, hizmetler bazında da 63 milyar dolar artmıştır. Kırmızı çizgimiz ihracat olup, 'durmak yok, ihracata devam' diyoruz."