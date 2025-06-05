Ticaret Bakanı Bolat OECD’de konuştu: Çok taraflı ticaret sistemi kuralları mutlaka korunmalı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa’nın başkenti Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında katıldığı bir oturumda uluslararası ekonomik sistemin karşı karşıya olduğu sınamalar ve çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıldığını kaydetti.
“Sübvansiyonlar rekabet gücünü zayıflatıyor”
Bununla ilgili OECD ülkelerinin üzerinde mutabık kaldıkları konularda bir bildiri yayınlandığını dile getiren Bolat, şöyle devam etti: “Bu toplantıda tabii ana husus, özellikle ülkelerin gerek sübvansiyonları yoluyla dış ticarette başka ülkelere zarar veren politikaları, gerekse de çok taraflı sistemden iki taraflı anlaşmalara dönen uygulamalardan kaynaklanan çok taraflı sistemin ve ticaretin serbestleşmesi sürecinin geriye gitmesi. Bunların sonucunda da uluslararası doğrudan yatırımların başka ülkelere azalması ve dünyada ekonomik refah ve halkların satın alma gücü konusunda giderek artan kaygılar, ekonomik büyümenin yavaşlaması, dünya ticaretindeki artışın yavaşlaması gibi hususlar.”
Bolat, oturumda yaptığı konuşmada çok taraflı ticaret sistemi kurallarının mutlaka korunması ve bazı ülkelerin sübvansiyonlara başvurarak dünya ticaretinde rekabet gücü kazanma çabalarının engellenmesi gerektiğini ortaya koyduklarını vurguladı.
Türkiye ve AB zirvesi 1 Temmuz’da
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek işbirliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil beklenti ve talepler tüm yönleriyle ele alındı. Görüşmede Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz’da Ankara’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılması konusunda mutabık kalındı.