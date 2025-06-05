Ticaret Bakanı Bolat OECD’de konuştu: Çok taraflı ticaret sistemi kuralları mutlaka korunmalı

Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Top­lantısı kapsamında katıldığı bir oturumda uluslararası ekono­mik sistemin karşı karşıya oldu­ğu sınamalar ve çok taraflı ulus­lararası ticaret sisteminin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıl­dığını kaydetti.

“Sübvansiyonlar rekabet gücünü zayıflatıyor”

Bununla ilgili OECD ülkeleri­nin üzerinde mutabık kaldıkları konularda bir bildiri yayınlandı­ğını dile getiren Bolat, şöyle de­vam etti: “Bu toplantıda tabii ana husus, özellikle ülkelerin gerek sübvansiyonları yoluyla dış tica­rette başka ülkelere zarar veren politikaları, gerekse de çok taraflı sistemden iki taraflı anlaşmalara dönen uygulamalardan kaynak­lanan çok taraflı sistemin ve ti­caretin serbestleşmesi sürecinin geriye gitmesi. Bunların sonu­cunda da uluslararası doğrudan yatırımların başka ülkelere azal­ması ve dünyada ekonomik refah ve halkların satın alma gücü ko­nusunda giderek artan kaygılar, ekonomik büyümenin yavaşla­ması, dünya ticaretindeki artışın yavaşlaması gibi hususlar.”

Bolat, oturumda yaptığı ko­nuşmada çok taraflı ticaret sis­temi kurallarının mutlaka ko­runması ve bazı ülkelerin süb­vansiyonlara başvurarak dünya ticaretinde rekabet gücü kazan­ma çabalarının engellenmesi gerektiğini ortaya koyduklarını vurguladı.

Türkiye ve AB zirvesi 1 Temmuz’da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek işbirliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil beklenti ve talepler tüm yönleriyle ele alındı. Görüşmede Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz’da Ankara’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılması konusunda mutabık kalındı.