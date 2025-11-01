Ticaret Bakanı Bolat: Zorlu koşullara rağmen ihracat ve turizmde artış sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret ve üçüncü çeyrek turizm verilerini değerlendirerek, Türkiye’nin ihracat performansının güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Eylülde ihracat yüzde 2,8 artışla 22,6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 269,7 milyar dolara çıktı. Bolat, bu rakamların zayıf dış talep, artan korumacılık önlemleri ve savaş ortamına rağmen elde edildiğini vurguladı.

Ocak–eylül döneminde toplam ihracat 200,6 milyar dolar olurken, yıllık hedef olarak belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı eylül itibarıyla gerçekleştirildi.

Dış ticaret açığı ve turizmde son durum

Eylülde ithalat 29,5 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 6,9 milyar dolar oldu. İlk dokuz ayda dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67,1 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın turizm gelirleri de artışını sürdürdü. 2025’in üçüncü çeyreğinde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 24,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

“İhracat artışı devam edecek”

Bakan Bolat, AB ülkelerinin ithalatındaki durağan seyre rağmen Türkiye’nin rekabet gücünü koruduğunu belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve küresel belirsizliklere rağmen hem mal hem de hizmet ihracatında artış eğilimi sürecektir” dedi.