Ticaret Bakanı Bolat'tan 2024 iş gücü verilerine yönelik açıklama

2024 yılı TÜİK iş gücü verilerini değerlendirdiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki işsiz sayısının geçen yıl 2023'e göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi olduğuna dikkat çekti.

İşsizliğin geçen yıl yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Bakan, TÜİK verilerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İstihdam oranında artış

İstihdam oranının bir önceki yıla göre 1,2 puan yükselişle yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, "İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir. Bakanlık olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diplomasi faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, geçen yıl 4,8 milyon kişinin tarım, 6,7 milyon kişinin sanayi, 2,2 milyon kişinin inşaat, 18,9 milyon kişinin ise hizmet sektöründe istihdam edildiği bilgisini verdi.

2024 hizmet ihracat hacmi: 115,2 milyar dolar

Geçen yıl ülkenin hizmet ihracatının 115,2 milyar dolar olduğunu, toplam ihracatın ise 377,1 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, geçen yıl 10 milyar dolara gerileyen cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki payının aynı dönemde 2023'e göre 2,8 puan azalışla yüzde 0,8 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale ederek yurt içi üretim ve istihdamı desteklediklerini belirten Bakan Bolat yaptıkları çalışmaları şu sözlerle özetledi: "İnovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz."