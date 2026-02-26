Ticaret Bakanı Bolat'tan dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, takvim etkisinin ihracat rakamları üzerindeki geçici baskısına rağmen yıllıklandırılmış verilerdeki artış trendine dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

İhracat takvim etkisiyle geriledi

Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 azalarak 20,3 milyar dolar oldu. Bolat, düşüşte takvim etkisinin belirleyici olduğunu vurgulayarak "İhracat ve ithalat yılın ilk ayı olması nedeniyle stabil yatay seyretmiştir. İhracatımız Ocak ayında 1 gün tatil fazlasının olumsuz takvim etkisi nedeniyle yüzde 4,0 azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bolat ayrıca, "Söz konusu etkiler geçici nitelikte olup ihracatımızı yaklaşık 1 milyar dolar sınırlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

2026 Ocak itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 272,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeki 262,9 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Hizmet ihracatında artış beklentisi

Hizmet ihracatına ilişkin de bilgi veren Bolat, artış trendinin sürdüğünü ifade ederek, yıllıklandırılmış hizmet ihracatının yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Böylece yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatının 395,3 milyar dolara çıkacağı öngörüldü.

Bolat, "Hizmetler ihracatının ise 2026 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İthalat ve dış ticaret açığı

Ocak ayında ithalat yüzde 0,1 artışla 28,7 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış ithalat ise 365,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Dış ticaret açığı ocakta yüzde 11,6 artışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 93 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bolat, küresel ekonomide artan rekabet koşulları, korumacılık eğilimleri ve zayıf dış talebe rağmen ihracattaki artış eğilimini korumak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.