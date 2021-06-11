Ticaret Bakanı Muş, ABD Büyükelçisi ile görüştü

ANKARA (DÜNYA)- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile Bakanlıkta bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Muş, “İkili ticaretimiz, yatırımlar ve potansiyel işbirliği alanlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ticari ilişkilerimizdeki güncel gelişmeleri de ele aldık” dedi.