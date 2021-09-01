Ticaret Bakanı Muş: Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı

ANKARA(DÜNYA)-İkinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatla büyümeye devam ettiğini söyledi. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10.8 puan olduğunu belirten Muş, “ Bu değer 1998’den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 6.9 puan olduğunun altını çizerken, “İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz” dedi.