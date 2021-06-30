Ticaret Bakanı Muş: Haziran ayı ihracat rakamlarında rekor bekliyoruz

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cuma günü açıklanacak haziran ayı ihracat rakamlarında rekor beklediklerini söyledi.

Koronavirüsün en yoğun yaşandığı 2020 yılındaki büyüme ve ihracat rakamlarındaki başarıya dikkat çeken Muş, gerek ekonomik büyüme gerekse ihracatta yaşanan bu ivmelenmenin 2021 yılında da hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

İhracatta görülen güçlü performansın mayıs ayında da sürdüğünü belirten Muş, şunları kaydetti: "Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 oranında artışla 16,5 milyar dolara yükseldi. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı değeri oldu. İhracata yönelen firma sayısındaki artış da sevindiriyor. Yılın ilk 5 ayında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12,2 artışla 71 bin 618 oldu. Eximbank kredileriyle yeni ihracata başlayacak firmalara yönelik bazı çalışmalarımızın sürdüğünü, yakın zamanda oradaki mekanizmayı sizlerle paylaşacağımızı ifade etmek isterim. Önümüzdeki cuma günü açıklayacağımız dış ticaret rakamları, ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterecektir. Haziran ayında rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim. İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatımızı Orta Vadeli Program'ın 2022 yılı hedefi olan 198 milyar dolara ulaştırarak, 200 milyar doların üzerine çıkartmış olacağız."

"Türkiye salgın sonrası hak ettiği yeri alacak"

Salgın sürecinde Avrupa dahil gelişmiş ülkelerin alternatif tedarik merkezi arayışına girdiğine işaret eden Bakan Muş, Türkiye'nin COVID-19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inandığını söyledi.

İhracatçıların bu dönemde yeni pazarlara ihracat yapabilmelerine yönelik altyapının sağlanması için çalışmalara devam ettiklerini ve destek mekanizmalarında küresel trendleri yakından takip ettiklerini bildiren Muş, şöyle devam etti: "Teknoloji odaklı yatırımlara daha geniş imkan ve teşvik sağlayacak yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizle yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz küresel ekonomide ortaya çıkan yeni fırsatlardan azami faydayı sağlamak, yeni tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizdeki elektronik ticaret altyapısını geliştirmek ve firmalarımızın küresel elektronik ticaret pazarında daha güçlü varlık göstermelerini sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Türkiye'nin e-ihracatçı tabanının genişlemesini, aynı zamanda büyüyen e-ihracat ve e-ticaret pazarından daha fazla pay almasını sağlamak. Ülkemizin bölgesindeki lojistik merkez niteliğindeki stratejik konumunu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Bu manada Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde özel sektörün çatı kuruluşlarının öncülüğünde açmayı planladığımız yurtdışı lojistik merkezlerin ülkemizin e-ihracatının artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Orada gümrükleme ve iadeyle ilgili bazı teknik aksaklıklar var. Bunlar da gündemimizde. Bunlarla alakalı da bir çare bulmuş olacağız."

"Sektörleri Yeşil Mutabakat'a hazırlamak istiyoruz"

AB başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerle ticaretin artırılması konusundaki girişimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlatılmasına yönelik olarak AB kurumlarıyla temaslarını son dönemde yoğunlaştırdığını anımsattı.

Temaslarında AB'nin gelecek yıllarda izleyeceği politikaların merkezinde yer alacak Yeşil Mutabakat'ın önemli yer tuttuğunu belirten Muş, "Ticaretimizin yarısına yakınını AB'ye gerçekleştiren bir ülke olarak Türkiye'nin sanayisini Yeşil Mutabakat'a yönelik politikalarla bütünleştirmesi kaçınılmaz bir gerçeklik olarak öne çıkmaktadır. Bu amaçla devlet olarak sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere Yeşil Mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim sağlamak başta olmak üzere iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. İş dünyamızı Yeşil Mutabakat'a hazırlamak ve dönüşümün ticari ve ekonomik yönden ortaya çıkaracağı yeni fırsatları değerlendirmek üzere özel sektörümüzle yakın temas halinde çalışıyoruz. Bu konuda Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili bakanlıklarla çalışma yürüttük. Çeşitli eylem planları hazırladık. Bununla alakalı yakın zamanda yayımlayacağımız bazı yönetmelik ya da genelgeler olabilir. Bu noktada yavaş yavaş sektörlerimizi buna hazırlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.