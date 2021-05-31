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Ticaret Bakanı Muş: İhracat lokomotif olmaya devam ediyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi.

"Sevindirici bir gelişme" notuyla yaptığı paylaşımda Muş, ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Muş, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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