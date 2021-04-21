Ticaret Bakanı Muş: Kurallı serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz

ANKARA (DÜNYA) - Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı görevini düzenlenen törenle, yeni Bakan Mehmet Muş’a devretti.

Bakan Muş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Ruhsar Pekcan’ın bakanlık yaptığı dönemdeki başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Esnaf, ihracatçı, iş insanı ve emcisiyle Türkiye’nin geleceğine yön verecek, 2023 vizyonuna katkı sunacak önemli bir bakanlığa atanmış olmaktan gurur duyduğunu belirten Muş, “Bize düşen görev teslim aldığımız bu başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen, istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır.” dedi.

Bakanlığın görev alanındaki konuları başta STK’lar olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceklerinin altını çizen Mehmet Muş, “İş insanlarımıza ve esnafımıza seslenmek istiyorum. Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık, esnafımızın, ihracatçımızın, iş insanımızın, girişimcilerimizin, dürüst tüccarımızın bakanlığıdır.” ifadelerini kullandı.

Esnafın ve ihracatçının sorunlarını, sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceklerini vurgulayan Muş, “Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.” diye konuştu.

İhracatın, dış ticaret açığının kapatılması, sermaye akışının sağlanması ve bütün sektörleri harekete geçirmesi bakımından çok önemli olduğunu kaydeden Muş, “Küçük esnafımızı da unutmayacağız. Hedefimiz adil rekabet şartlarını sağlayarak küçük esnafımızı daha da büyütmek olacak.” dedi.