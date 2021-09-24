Ticaret Bakanı Muş'tan iki ayda ikinci Irak ziyareti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 25-26 Eylül'de Irak'ı ziyaret edecek.

Muş, yarın başlayacak ziyareti çerçevesinde, ilk olarak Bağdat'a gidecek ve Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin Bender eş-Şibli ile resmi temaslarda bulunacak.

Daha sonra Erbil'e geçecek olan Muş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek.

Türk ve Iraklı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Irak İş Forumu'na katılacak olan Muş, ayrıca IKBY Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Muş, ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi konularını ele alacak. Muş, Türk firmalarının Irak'ta yaşadığı sorunların çözümü konusunda da girişimlerde bulunacak.

İkinci ziyaret

Göreve geldiği tarihten beri Türkiye-Irak ilişkilerine verilen önem çerçevesinde ikinci defa Irak'ı ziyaret edecek olan Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile görüşmüştü.

Muş, söz konusu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Irak İş Forumu yapılmasını planladıklarını belirterek "Amacımız buradaki ticaretimizi daha yüksek seviyeye çıkarmak. Şu an 20,6 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bizim düşüncemiz bunu daha yukarılara çıkarmaktır. Burada önemli fırsatlar var ve Türkiye'nin Irak'a katacağı önemli tecrübe ve birikimleri bulunuyor. Burada karşılıklı kazan-kazan ilişkisi var." ifadelerini kullanmıştı.

"İstanbul'da forum düzenleyeceğiz"

Türk iş insanlarının, Türkiye-Irak İş Forumu'nda, Irak özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili bakanlık ve kurumların yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, "Bakanımızın ağustos ayındaki ziyaretin ardından şimdi yine Irak temaslarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Taha, şimdi de Bakan Muş'un Erbil ziyareti kapsamında Türkiye-Irak İş Forumu'nun düzenleneceğini belirterek, "Bu iş forumuna önem veriyoruz. Kuzey Irak'ta çok sayıda firmamızın aldığı ihaleler var. Bazı ödeme sıkıntıları da bulunuyor. Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda uygulanan ihracat bedelleri ile bazı düzenlemelerde esneklik talep edeceğiz. Yatırım ve ticaret konularında iş birliğimizin güçlendirilmesi için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bu sağlık, tarım, su ve enerji konularını kapsıyor, kendileriyle istişare edeceğiz. Bu temaslar, umarız ki her iki ülkenin refah, istikrar ve ekonomisi için hayırlara vesile olur. Sayın Bakanımızın bu ziyaretinden dolayı sevinçliyiz ve kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, geçen yıl Irak'a 9,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu tutar ocak-ağustos döneminde 6,6 milyar dolar oldu. Irak'a satılan ürünler arasında mücevherat, mobilya, un, tavuk eti, bisküvi ve gofret, hijyenik havlu ve bebek bezi, izole kablo ve teller, kuru baklagiller, soya küspesi, demir-çelik eşya ve plastik boru öne çıkıyor.