Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyondaki düşüş güven ortamını güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de enflasyonda kaydedilen düşüşün tüketici güven endeksine olumlu yansıdığını belirtti. Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca uyguladığımız piyasa denetimlerinin de etkisiyle, başta gıda ürünleri olmak üzere enflasyonda kaydedilen düşüş tüketici güvenine de yansımıştır" ifadelerini kullandı.

Bolat, tüketici güven endeksinin 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine ulaştığını ve böylece Haziran 2023’ten bu yana en yüksek değerine çıktığını kaydetti. Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 13’ünde iyileşme kaydedildiği görüldü.

Bakan, Türkiye ekonomisinde makroekonomik göstergelerde iyileşmenin devam ettiğine vurgu yaparak, enflasyonun 2025 yılı Ocak ayında yüzde 42,12’ye gerilediğini ve bunun son 19 ayın en düşük seviyesi olduğunu belirtti. Ayrıca, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunun yıllık bazda yüzde 41,76’ya gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Sanayi üretim endeksinin 2024 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 5,0, yıllık bazda ise yüzde 7,0 arttığını ifade eden Bolat, yaşanan aylık artışın son 21 ayın en yüksek seviyesi olduğunu ve yüksek teknoloji üretiminin bu büyümede önemli rol oynadığını söyledi.

İşsizlik oranının da düşüş eğiliminde olduğunu belirten Bolat, 2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 8,5’e gerilediğini ve yıllık ortalamanın yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı.

İnşaat sektöründeki gelişmelere de değinen Bolat, inşaat maliyet endeksinin 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,27’ye gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bolat, hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarla finansal istikrarın güçlendirildiğini, yatırım, üretim ve istihdam ortamının iyileştirildiğini ve bu gelişmelerin halkın alım gücü ile refah seviyesine olumlu yansıyacağını ifade etti.