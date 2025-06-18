Nurdoğan A. ERGÜN

Yeni dönemde petrol dı­şı ürünlerde de ihracatı geliştirme atağı başlatan Venezuela ile Türkiye arasın­daki ekonomik ve ticari ilişki­ler gelişiyor. İki ülkenin devlet başkanları arasındaki sıcak di­yalog, ticari tarafta da yeni an­laşmalara zemin hazırlıyor.

İki ülke arasında 2018 yılında im­zalanan Serbest Ticaret Anlaş­ması’nın ardından yatırım, tica­ret ve turizm alanında da yeni anlaşmalar gündemde. İstan­bul’da düzenlenen Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı’na 232 La­tin Amerikalı iş insanı katıldı. Fuarda, iki ülke arasında 2024 yılında 665 milyon dolar olan dış ticaret hacmini 3 milyar do­lara taşıyacak iş birliklerinin kurulması hedefleniyor. Şimdi­den tarım alanında iki önemli anlaşma imzalandığı bilgisi ku­lislere yansıdı.

“Somut adımlar atıyoruz”

Fuarın açılışında konuşan Ti­caret Bakanı Ömer Bolat, iki ül­ke arasındaki ticaret potansiye­lini değerlendirdi. 2024 yılında 665 milyon dolarlık ticaret hac­mine ulaşıldığını belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hac­mi hedefinin ise 3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela ilişkilerini geliştir­mek için somut adımlar atıldığı­nı dile getiren Bolat, “Cumhur­başkanımız Recep Tayyip Er­doğan ile Başkan Maduro’nun geçtiğimiz yıl BRICS zirvesi ve­silesiyle Astana’daki görüşme­leri sırasında verdikleri tali­matları doğrultusunda ilk defa İstanbul’da düzenlenen Vene­zuela İhraç Ürünleri Fuarı bu adımlardan biridir” dedi.

Mev­zuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaların tamamlandığını aktaran Bakan Bolat, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilme­sine imkan verecek hukuki dü­zenlemelerin de hazır olduğunu kaydetti. Bakan Bolat, “Serbest Ticaret Anlaşmamız, Çifte Ver­gilendirmenin Önlenmesi An­laşması var, Yatırımların Teşvi­ki ve Korunması Anlaşması da yapılmış durumda, çok kısa bir sürede her iki tarafta iç onay sü­reçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek” dedi.

Venezuela ile 2019 yılında 152 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2024 yılında 4 kattan fazla artarak 665 mil­yon dolara ulaştığını dile getiren Ömer Bolat, şunları söyledi:

VENETUR, Türkiye’de ofis açacak

“Coğrafi uzaklığa rağmen, Ve­nezuela-Türkiye, Türkiye-Ve­nezuela arasında doğrudan se­fer yapan THY uçuşlarının bu­lunması işimizi kolaylaştıran etmenlerden. Bu uçuşlar sadece ticaretimize değil, turizm iliş­kilerimize de önemli bir ivme sağlıyor. TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acentaları Birliği (VE­NETUR) arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan anlaşma, ay­rıca THY ile Venezuela Turizm Bakanlığı arasında varılan mu­tabakat gibi unsurlar turizm ve ticaretimiz açısından önemli adımlar. Venezuela’da ülkemi­ze gelen sayısı 2020 yılına göre yaklaşık 9 kat arttı ve 27 bini aş­tı.” Bakan Bolat, VENETUR’un İstanbul’da ofis açacağını da ak­tardı.

Bu arada, Venezuela’ya ihra­catta hububat, kimya, su ürünle­ri ve mobilya öne çıkıyor. İthalat ise çelik, kimya, hububat ve deri ürünlerinde yoğunlaşıyor.

“Türkiye, firmalarıyla referans aldığımız bir ülke”

Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, iki ülke arasındaki potansiyele dikkat çekti. Venezuela’nın döviz kazandıracak projeler için dost ülkelerle ihracata odaklandığını söyleyen Bakan Godoy, “Bu anlamda en büyük stratejik ortağımız Türkiye. Ticaret savaşları var, biz de Türkiye gibi istikrar istiyoruz. Kendisinin arka bahçesi olmamızı isteyenler tarafından tek taraflı yaptırımlara maruz kaldık. Ülke olarak yatırım girişimlerine açığız. Pozitif senaryolar üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, firmalarıyla bizim örnek aldığımız, referans gördüğümüz bir ülke. Kilometreler buna engel değil. Venezuela Eximbank’ı ile Türk Eximbank arasında finansal iş bağlantıları kurulmasını bekliyoruz” dedi.