Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Hedef, 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak
Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi ilişkiler ticaret ve yatırıma da yansıyor. İki ülke arasında 2024 yılında 665 milyon dolar olan dış ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için iş birlikleri hızlandı. İhraç ürünlerini sergilemek için Venezuela’dan gelen 232 iş insanı, yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yeni dönemde petrol dışı ürünlerde de ihracatı geliştirme atağı başlatan Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülkenin devlet başkanları arasındaki sıcak diyalog, ticari tarafta da yeni anlaşmalara zemin hazırlıyor.
İki ülke arasında 2018 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ardından yatırım, ticaret ve turizm alanında da yeni anlaşmalar gündemde. İstanbul’da düzenlenen Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı’na 232 Latin Amerikalı iş insanı katıldı. Fuarda, iki ülke arasında 2024 yılında 665 milyon dolar olan dış ticaret hacmini 3 milyar dolara taşıyacak iş birliklerinin kurulması hedefleniyor. Şimdiden tarım alanında iki önemli anlaşma imzalandığı bilgisi kulislere yansıdı.
“Somut adımlar atıyoruz”
Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelini değerlendirdi. 2024 yılında 665 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin ise 3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela ilişkilerini geliştirmek için somut adımlar atıldığını dile getiren Bolat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Maduro’nun geçtiğimiz yıl BRICS zirvesi vesilesiyle Astana’daki görüşmeleri sırasında verdikleri talimatları doğrultusunda ilk defa İstanbul’da düzenlenen Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı bu adımlardan biridir” dedi.
Mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaların tamamlandığını aktaran Bakan Bolat, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesine imkan verecek hukuki düzenlemelerin de hazır olduğunu kaydetti. Bakan Bolat, “Serbest Ticaret Anlaşmamız, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması var, Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması da yapılmış durumda, çok kısa bir sürede her iki tarafta iç onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek” dedi.
Venezuela ile 2019 yılında 152 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2024 yılında 4 kattan fazla artarak 665 milyon dolara ulaştığını dile getiren Ömer Bolat, şunları söyledi:
VENETUR, Türkiye’de ofis açacak
“Coğrafi uzaklığa rağmen, Venezuela-Türkiye, Türkiye-Venezuela arasında doğrudan sefer yapan THY uçuşlarının bulunması işimizi kolaylaştıran etmenlerden. Bu uçuşlar sadece ticaretimize değil, turizm ilişkilerimize de önemli bir ivme sağlıyor. TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acentaları Birliği (VENETUR) arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan anlaşma, ayrıca THY ile Venezuela Turizm Bakanlığı arasında varılan mutabakat gibi unsurlar turizm ve ticaretimiz açısından önemli adımlar. Venezuela’da ülkemize gelen sayısı 2020 yılına göre yaklaşık 9 kat arttı ve 27 bini aştı.” Bakan Bolat, VENETUR’un İstanbul’da ofis açacağını da aktardı.
Bu arada, Venezuela’ya ihracatta hububat, kimya, su ürünleri ve mobilya öne çıkıyor. İthalat ise çelik, kimya, hububat ve deri ürünlerinde yoğunlaşıyor.
“Türkiye, firmalarıyla referans aldığımız bir ülke”
Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, iki ülke arasındaki potansiyele dikkat çekti. Venezuela’nın döviz kazandıracak projeler için dost ülkelerle ihracata odaklandığını söyleyen Bakan Godoy, “Bu anlamda en büyük stratejik ortağımız Türkiye. Ticaret savaşları var, biz de Türkiye gibi istikrar istiyoruz. Kendisinin arka bahçesi olmamızı isteyenler tarafından tek taraflı yaptırımlara maruz kaldık. Ülke olarak yatırım girişimlerine açığız. Pozitif senaryolar üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, firmalarıyla bizim örnek aldığımız, referans gördüğümüz bir ülke. Kilometreler buna engel değil. Venezuela Eximbank’ı ile Türk Eximbank arasında finansal iş bağlantıları kurulmasını bekliyoruz” dedi.