Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracat rekor kırarken enflasyon düşüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, TÜFE'nin yüzde 2,06 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,52 ile son 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bu düşüşle birlikte enflasyon, 2024 Mayıs ayında görülen yüzde 75,5’lik tepe noktasından 42 puan aşağıya inmiş oldu.

Gıdada tarihi düşüş, ihracatta rekor

Bakan Bolat, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışının Temmuz ayında yalnızca yüzde 0,07 olduğunu ve yıllık gıda enflasyonunun yüzde 27,95 ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artışla 25 milyar doları aştığını açıklayan Bolat, bu rakamın bugüne kadar ulaşılan en yüksek Temmuz ihracat değeri olduğunu vurguladı. Aynı dönemde dış ticaret açığında da yüzde 12,1 oranında bir gerileme yaşandığını belirtti.

“Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler, dezenflasyon sürecini desteklemektedir”

ifadelerini kullanan Bolat, dış talep ve güçlü ihracatın enflasyonla mücadelede itici güç olduğunu belirtti.

Fahiş fiyatlara karşı denetim vurgusu

İç ticarette ise ekonomik temellerle açıklanamayan fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin sürdüğünü belirten Bolat, tüketici aleyhine hareket eden kişi ve firmalara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

“Güçlü bir döneme giriyoruz”

Ömer Bolat, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz.”