Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Takılmak istenen prangaları kırdık

Mille­timizin bu destansı mücadele­si ve direniş ruhu sayesinde ül­kemizin ekonomisini, güvenli­ğini, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan zihniyetin karanlık ve kirli emelleri akamete uğra­mıştır.

Bu ruh ve bu inançla ay yıl­dızlı bayrağımızın semaları­mızda dalgalanmaya devam et­mesi için canlarını feda eden şehitlerimizin bize miras bı­raktığı ülkemizin daha da güç­lenerek yoluna devam etmesi için çalışmak hepimize bir bor­çtur. Bizler, bu bilinçle Cum­hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke­mizi hak ettiği noktalara taşı­maya kararlıyız.

Bu yolda daha güçlü bir ekonomi, daha güç­lü bir Türkiye inşa etmek için esnaflarımız, iş insanlarımız, sanayicilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, memurlarımız ve emeklilerimizle hep birlik­te ülkemizin gelişmesi ve gele­ceği için çabalayan halkımızın her bir ferdi ile el ele çalışma­ya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz Demok­rasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümü vesilesiyle vatanla­rı uğruna canını feda eden 251 aziz ve kahraman şehitlerimi­ze, ayrıca bu aziz vatan için ca­nını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimi­ze şükranlarımızı sunuyorum.