Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Takılmak istenen prangaları kırdık
Uzun yıllar boyunca devletin farklı kurumlarına sızmış olan FETÖ’cülerin, ülkemizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan hain darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu, liderliği ve çağrısı ile meydanlara inen vatandaşlarımız, vatanı ve bayrağı uğruna göğsünü siper etmiştir.
Milletimizin bu destansı mücadelesi ve direniş ruhu sayesinde ülkemizin ekonomisini, güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan zihniyetin karanlık ve kirli emelleri akamete uğramıştır.
Bu ruh ve bu inançla ay yıldızlı bayrağımızın semalarımızda dalgalanmaya devam etmesi için canlarını feda eden şehitlerimizin bize miras bıraktığı ülkemizin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi için çalışmak hepimize bir borçtur. Bizler, bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi hak ettiği noktalara taşımaya kararlıyız.
Bu yolda daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için esnaflarımız, iş insanlarımız, sanayicilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, memurlarımız ve emeklilerimizle hep birlikte ülkemizin gelişmesi ve geleceği için çabalayan halkımızın her bir ferdi ile el ele çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümü vesilesiyle vatanları uğruna canını feda eden 251 aziz ve kahraman şehitlerimize, ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum.