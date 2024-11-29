Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Ana itici gücü açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılının üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin yüzde 2,1 büyüme kaydettiğini hatırlatan Bolat, net mal ve hizmet ihracatının bu büyümeye 2,2 puan katkı sağladığını ifade etti.

"Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur" diyen Bolat, ihracat artışının ve ithalatın azalmasının büyüme kompozisyonunda dengeli bir yapıya işaret ettiğini belirtti.

Bolat, "Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir. 2024 yılının ilk dokuz ayında yüzde 3,2’lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. İhracat artışı ve ithalatın düşüşüyle dış ticaret temelinde bir büyüme modeli inşa ediyoruz" dedi.

Cari işlemler ve istihdamdaki gelişmeler

Bakan Bolat, cari işlemler hesabında üst üste dört ay fazla verilmesinin ve 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 9,3 milyar dolarlık fazla kaydedilmesinin önemine değindi.

Ayrıca, istihdamdaki artışa dikkat çekerek, "Üçüncü çeyrek itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaşmıştır" diye konuştu.

Sürdürülebilir büyüme ve enflasyonla mücadele

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bolat, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemizin daha da hızlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakanlık olarak ihracatı artırmaya yönelik destek mekanizmalarını aktif bir şekilde uyguladıklarını ve sanayiyi düşük fiyatlı ithalata karşı koruyacak adımları kararlılıkla attıklarını sözlerine ekledi.