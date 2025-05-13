Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan cari açık değerlendirmesi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmenin ihracattaki artışın etkisiyle sürdüğünü belirtti.

Bolat, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla aylık cari işlemler açığının yüzde 1 azalarak 4 milyar 87 milyon dolara gerilediğini kaydetti.

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 2024 yılı Mart ayında 26,4 milyar dolar iken, 2025 yılı Mart ayında 12,6 milyar dolara düştüğünü vurguladı. Bolat, "Küresel ekonomideki korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde cari işlemler açığında kaydedilen bu gerileme, ihracattaki artışın etkisiyle gerçekleşmiştir" dedi.

Altın ve enerji hariç cari denge fazla verdi

Bakan Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin 2025 yılı Mart ayında 1,5 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı. Hizmet ihracatının ise Mart ayında yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 115,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ihracat desteklerinin etkisiyle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının yüzde 3,7 artarak 379,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen istikrar vurgusu

Bolat, küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri ve Avrupa Birliği’ndeki ekonomik durgunluk nedeniyle cari işlemler açığının yıl genelinde yukarı yönlü seyretmesinin beklendiğini belirtti. Ancak, GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalacağını öngördüklerini söyledi.

Bolat, "Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdürerek, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecektir. Üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejimiz ile önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı cumhurbaşkanımızın önderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.