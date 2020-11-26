Ticaret Bakanı Pekcan: Daha fazla yabancı yatırım öncelik olmaya devam edecek

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İstişare Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla 18’inci toplantısını yaptı.

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilebilmesi için atılacak adımların ele alındığını bildirdi.

Pekcan, önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırım çekilmesinin önemli bir öncelik olduğunu kaydederken, STK’ların bu alandaki görüş ve önerilerine önem verdiklerini söyledi.

Toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.