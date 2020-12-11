Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatta hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir" dedi.

Pekcan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'deki ticari altyapının geliştirilmesi, ihracatın katma değer ve inovasyon odaklı artırılması, gümrüklerdeki teknoloji ve etkinlik düzeyinin her geçen gün daha da yükseltilmesi, ürün güvenliği ve tüketici hakları altyapısının en iyi şekilde korunup, geliştirilmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

Hem yurt dışında hem de yurt genelinde, geniş bir teşkilata sahip olmalarını, en önemli özelliklerinden biri olarak gördüklerini dile getiren Pekcan, "Küresel ve yerel tecrübelerimizin tamamını, iş süreçlerimizde değerlendirerek; iş insanımıza, tüccarımıza, esnaf-sanatkarımıza ve vatandaşlarımıza çağdaş hizmet sunma prensibi ile hareket ediyoruz." dedi.

"Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6,7"

COVID-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarete olumsuz etkilerine değinen Pekcan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralmayla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Küresel ekonomi ve ticaretteki bu durum karşısında, Türkiye ekonomisinin önemli bir direnç sergilediğine, yıl genelinde OECD gibi uluslararası kuruluşların, Türkiye’yi, ekonomisi en az daralacak ülkeler arasında gösterdiğine işaret eden Pekcan, "Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6,7, bu durumu teyit etmiş ve pek çok ülkenin aksine, yılı pozitif bir büyüme ile kapatma ihtimalimiz artmıştır. Küresel kriz karşısında Türkiye’nin gösterdiği direncin en önemli etkeni, ülkemizin üretim ve ihracat altyapısının oldukça sağlam ve dinamik olmasıdır." diye konuştu.

"Türkiye, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden olma özelliğini sürdürecektir "

Bu yılki ihracatın, salgın nedeniyle gerçek potansiyelinin altında kaldığını anımsatan Pekcan, bununla birlikte, ihracatın yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında arttığını bildirdi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB Komisyonu sonbahar tahminlerinde 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. En önemli pazarımızdaki bu gerilemeye rağmen, son çeyreğe ilişkin ekim-kasım aylarında ihracatımız, yüzde 2,3 oranında artış ile 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatta Orta Vadeli Program 2020 yılı hedefimizi yakalayacağımızı hatta biraz da geçeceğimizi öngörüyoruz. IMF’ye göre 2020 yılında dünya ihracatının yüzde 11,7 azalması öngörülürken, ülkemizdeki ihracat düşüşü bu oranın altında kalacaktır. İlk 11 ayda, 23,1 milyar dolarlık altın ithalatımız söz konusudur. Bir sermaye aracı olan altını, dış ticaretimizden ayrıştırdığımızda, bu yıl ithalatın yüzde 3,6 düştüğünü ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğini vurgulamak gerekir. Geçtiğimiz yıl toplam küresel ihracattan aldığımız yüzde 0,96’lık pay, bugüne kadar Türkiye’nin küresel ihracat pazarından aldığı en yüksek paydır. 2020 yılı ocak-eylül döneminde, verisi açıklanan ülkeler itibarıyla, toplam ihracattan aldığımız payın yüzde 1,04 düzeyine çıktığı görülmektedir. Teknoloji sınıflandırması bakımından ihracatımızdaki en yüksek payı, yüzde 35,7 ile orta-yüksek teknoloji ürünler almaktadır. Yüksek teknoloji ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir. "