Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Brexit sürecini nefes nefese takip ediyoruz

Ticaret Bakanlığı'nın 19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı Bakan Pekcan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, İstişare Kurulu'nun 2020 yılındaki son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde de bu toplantıları aynı sıklıkla ve çok daha güzel sonuçlarla yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Katılımcı STK başkanlarına katkıları nedeniyle teşekkürlerini ileten Pekcan, şöyle devam etti: "İstişare Kurulumuzun, kuruluşlarınız ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyona katkı sağlamasının yanı sıra ben, kuruluşlarınızın birbirleri arasındaki sinerji ve iş birliğini de teşvik ettiğini görüyorum ve bundan memnuniyet duyuyorum. Bu sinerji ülkemizin birliği beraberliği ve hedeflerine ulaşması açısından son derece önemli. Bakanlık olarak biz sizleri dinleyip, sizlerin katkılarından yararlanıyor hatta diğer icracı bakanlıklarımızla bu önerilerinizi, taleplerinizi paylaşıyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde de İstişare Kurulumuzun işleyişi ve gündemle ilgili olarak sizlerin varsa beklentilerinizi önerilerinizi almaktan da son derece memnun olacağım."

Başvurular e-Devlet üzerinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerle ilgili kararın 23 Aralık'ta, karara ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyen tebliğin de 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destek başvurularının e-Devlet üzerinden en geç ocak ayının ilk haftası alınacağını kaydetti. Pekcan, tüm süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi için esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya Bakanlık olarak devam edeceklerini vurguladı.

"Amacımız bir an önce anlaşmayı imzalamak"

Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti: "Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı anlaşması öncesi (AB-Birleşik Krallık), Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB’nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere’yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."

Pekcan, Çin'e yönelik ilk ihracat trenin seferini tamamladığını, bundan sonra da bu seferlerin düzenli olarak yapılmasını öngördüklerini belirterek, gerek Uzak Asya ile ikili ticaretin geliştirilmesi, Kuşak Yol inisiyatifindeki etkinliğin artırılması gerekse Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, alternatif taşıma modlarıyla taşımanın yükseltilmesi açısından lojistik altyapıyla ilgili çalışmaların, atılacak adımların önem arz ettiğini bildirdi. Bakanlığın Yurt Dışı Lojistik Merkezleri çalışmasına da değinen Pekcan, bu çalışmaları e-ticaret vizyonuyla birlikte değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Bu çerçevede STK'lerden de 2021 yılı genelinde lojistik ve e-ticaret altyapısıyla ilgili görüş ve proje önerilerini almaktan memnuniyet duyacaklarına işaret eden Pekcan, hatta bu tür çalışma ve projeleri özel sektörden beklediklerini ifade etti.

"İhracatçı tabanını genişletmek ve iller arası farklılıkları azaltmak önceliğimiz"

Pekcan, bir diğer önceliklerinin ihracatçı tabanının genişletmek, bölgeler ve iller arasındaki ihracat farklılıklarını azaltmak olduğunu vurguladı. İhracatı hem ülke geneline hem de KOBİ'lere ve küçük işletmelere, kooperatiflere daha fazla yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini ve buna devam edeceklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda "81 İlde İhracata İlk Adım" Programını başlattıklarını anımsattı.

Pekcan, programın, ihracat ailesine yeni üyeler kazandırma noktasında oldukça başarılı, ses getirici sonuçlar alacağını düşündüğünü ifade ederek, "Çünkü biz bu potansiyel firmalarımıza 6 ay süreçle bire bir mentorluk hizmeti vereceğiz. İhracatçı ve girişimci tabanımızın genişlemesi için işletmelerimize, girişimci ve girişimci adaylarımıza, esnaf-sanatkarlarımıza, kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve teknik destek çalışmalarımız aynı etkinlikle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, Bakanlık olarak dış ticarette, iç ticarette ve gümrük süreçlerinde etkinliği daha da artırmak üzere çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.