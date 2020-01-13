Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması

Bakan Pekcan'ın Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bugün başlayacak ziyaretine, Afrika ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkisi bulunan Türk iş insanları da eşlik edecek. Pekcan ile Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Richard Otinba Adeniyi Adebayo başkanlığında yarın "Türkiye-Nijerya İş Forumu" düzenlenecek.

Türkiye'den ve Nijerya'dan önde gelen iş kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin katılacağı forumda, iki ülkenin ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinde öncelikli görülen konular ele alınacak.

Pekcan'ın, Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo ve Dışişleri Devlet Bakanı Zubariu Dada ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinin çok boyutlu görüşülmesi de planlanıyor.

Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki 6'ncı, Sahra Altı Afrika'da ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra 2'nci büyük ticaret partneri konumunda bulunuyor. Söz konusu ziyaretin ikili ticaret ve yatırım ilişkileri açısından önemli bir fırsat olacağı değerlendiriliyor.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Nijerya'da üstlendikleri 48 projenin toplamı değeri 1,8 milyar dolara ulaşırken, iki ülkenin toplam ticaret hacmi 2019'da 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nijerya'dan sonraki durak Fas

Pekcan, Nijerya'daki temasların ardından, 15 Ocak'ta Fas-Türkiye Yatırım ve İş Ortamı Forumu ile Fas-Türkiye Ortak Komitesi Toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geçecek.

Bakan Pekcan, burada da Sanayi ve Ticaret Bakanı Mulay Hafid Al Alamy, Ekonomi, Maliye ve İdare Reformu Bakanı Muhammed Benchaaboun'un yanı sıra Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye'nin "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülkeden biri olan Fas'a ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 3,5 düşerek 690 milyon dolara geriledi. Geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

"Nijerya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, AA muhabirine, Türkiye'nin Nijerya için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri lojistik avantajla sağlayabileceğini, düzenlenecek İş Forumu'nda bunun anlatılacağını ve iki ülkenin ticaretini canlandırmak için girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Türk yatırımcıların Nijerya'da bebek bezi üretim tesisi, kereste fabrikası, taş kırma tesisleri, mobilya üretim ve montaj tesisleri gibi yatırımları bulunduğunu belirten Özel, "Nijerya'nın ekonomisi ithalata dayalı, 200 milyon nüfuslu ülkede Türkiye'de üretilen hemen her ürün için pazar bulunuyor." dedi.

Nijerya ile ticarette yaşanan vize sorunu gibi konular için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ülkeyle mevcut ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Türk yatırımcılar otomotiv yatırımı için davet ediliyor"

DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türk iş insanlarının ülkede 1 milyar dolar civarında yatırımı bulunduğunu ve yaklaşık 8 bin Faslıya istihdam sağlandığını söyledi.

Fas'ta süpermarket ve tekstil alanında Türk ürünlerinin kalitesine ilişkin güzel bir imaj bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Fas'ta Türk firmaları müteahhitlik ve inşaat, balıkçılık, otomotiv, toptan ve perakende ticaret, tekstil, mobilya, demir çelik, halı, gıda, hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Büyükekşi, Fas'ın Türkiye ile ticaretinde açık verdiğine ve Türkiye'den yeterince yatırım alamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk firmalarımızın Fas ile ticareti Afrika pazarına açılmada önemli bir kapı. Faslı firmalarla enerji, elektrik elektronik, gıda, tekstil, mobilya, dayanıklı tüketim ürünleri, kimya, ilaç sektörlerinde ortak yatırımlarla Afrika'ya açılma imkanı bulunuyor. Yatırım yasası gereği ülkede vergi muafiyetlerine ek olarak, yabancı yatırımcılara finansal avantajlar sağlanıyor."

Türk yatırımcıların başta otomotiv olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde Fas'a davet edildiğini belirten Büyükekşi, bu kapsamda çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.