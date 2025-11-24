Ticaret Bakanlığı 10 ayın bilançosunu açıkladı! 2,3 milyar TL para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan piyasa denetim bilançosu açıklandı. Bakanlık, vatandaşın refahını bozacak fiillere karşı yürüttüğü hassas denetimler sonucunda, yaklaşık 470 bin firma ve 31,6 milyon ürün denetledi. Bu denetimler neticesinde toplam 2 milyar 383 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Haksız ticarete 936 milyon TL ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde özellikle stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar mercek altına alındı. Yılın ilk 10 ayında sadece bu kapsamlarda 7.467 firmaya 162,6 milyon TL ceza kesildi. Böylece, haksız ticari uygulamalar kapsamında uygulanan toplam para cezası miktarı 936 milyon TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, yılın 10 aylık döneminde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat gibi alanlarda toplam 101.723 uygulama ve ödeme süreleri denetimi gerçekleştirdi. Aykırı fiil tespit edilen 5.052 gerçek ve tüzel kişiye 936.328.568,14 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Cezaların sektörlere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

• Haksız Ticari Uygulamalar: 290.172.370,58 TL

• Fahiş Fiyat: 295.882.345,00 TL

• Kuyum Sektörü: 19.038.653,00 TL

• Emlak Sektörü: 88.653.870,00 TL

• Otomotiv Sektörü: 193.890.838,00 TL

• Ticari Elektronik İleti ve Çalışma Saatleri: 48.690.491,56 TL

Tüketicinin korunması bilançosu

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (TKPGM) de yılın ilk 10 ayında yaptığı denetimlerle uygulanan toplam ceza miktarı 548 milyon TL'yi aştı. 1 Ocak - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 29.092 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1.792 gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulandı.

Taahhütlü sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, mesafeli satış ve abonelik sözleşmeleri gibi alanlarda yapılan denetimlerde aykırılık tespit edilenlere 292.266.320,72 TL ceza kesildi. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, reklam ve haksız ticari faaliyetlere ilişkin fiiller nedeniyle 40.515.489 TL idari para cezası uygulandı.

81 ilde 899 milyon TL idari para cezası

Ticaret İl Müdürlükleri, 81 ilde yürüttüğü denetimlerde 339.222 firma denetledi. Bu denetimler sonucunda 73.255 firmaya yaklaşık 899 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerde yurt genelinde toplam 31.636.141 ürün denetlendi.

Büyük şehirlerdeki denetim sayıları ise dikkat çekti. İstanbul'da 8.910.529 ürün denetlenerek aykırılık tespit edilen 163.760 ürüne 602.459.698,00 TL ceza uygulandı. Ankara'da 6.050.140 ürün ve Antalya'da ise 4.514.052 ürün denetlendi.