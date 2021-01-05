Ticaret Bakanlığı: 2020 yılında TL ile yapılan ticaret 148,3 milyar TL oldu

2020 yılı Aralık ayında Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 17 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılının tamamında Türk Lirası ile yapılan ticaret 148,3 milyar TL oldu.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bunun 5 milyar 592 milyon TL’lik kısmı ihracat, 11 milyar 714 milyon TL’lik kısmı ithalat oldu.



2020 yılı Aralık ayında milli parayla ihracat işlemlerini gerçekleştirilen ülke sayısı 177, aynı dönemde milli parayla ihracat yapan firma sayısı 7.391 oldu.



2020 yılı Aralık ayında milli parayla ithalat işlemlerini gerçekleştirilen ülke sayısı 109, aynı dönemde milli parayla ithalat yapan firma sayısı 1.099 olarak gerçekleşti.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



"2020 yılında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 148 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 53 milyar 971 milyon TL’lik kısmı ihracat, 94 milyar 374 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur. 2020 yılında milli paramızla ihracat işlemlerini gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 205, aynı dönemde milli paramızla ihracat yapan firma sayısı 21.613 olmuştur. Bu dönemde milli paramızla ithalat işlemlerini gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ise 142, aynı dönemde milli paramızla ithalat yapan firma sayısı 3.286 olarak gerçekleşmiştir. "

Aktif firma sayısı Aralık ayında 3.025 adet artarak 2.001.437 oldu

2020 yılı Kasım ayında toplam aktif firma sayısı 1.998.412 iken, Aralık ayında 3.025 adet artarak 2.001.437 oldu. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Aralık ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 57.208, bildirim sayısı ise 16.613.377 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında %7,95’lik artış, bildirim sayısında da % 1,01’lik bir artış oldu.



2020 yılı Aralık ayında esnaf ve sanatkâr sayısı 1.999.005 iken, toplam işyeri sayısı ise 2.157.419 oldu. 2020 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,75 artarak 12.845’e ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1.581.211 oldu.