Ticaret Bakanlığı: 45 il ihracatını artırdı, 31 il 1 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanlığı, 2025 Ocak–Kasım döneminde 45 ilin ihracatının arttığını, 31 ilin ise milyar dolar eşiğini aştığını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’nin ihracatı söz konusu dönemde yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolara ulaştı. Açıklamada, il bazındaki artışın Türkiye’nin üretim ve dış ticaret kapasitesinin çeşitliliğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Kasım ayının lideri İstanbul

2025 yılı kasım ayında ihracatta ilk beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak sıralandı. Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beşte yer alarak toplam ihracata güçlü katkı verdi.

Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dikkat çekti.

Aylık bazda en yüksek artış Kocaeli'nden

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ilk beş il:

Kocaeli: 361 milyon dolar

Ankara: 206 milyon dolar

Çorum: 202 milyon dolar

Bursa: 111 milyon dolar

Sakarya: 110 milyon dolar

Kasım 2025’te illerin sektörel ihracat görünümü

İstanbul:

Kasım ayında İstanbul’un ihracatında öne çıkan üç fasıl:

* Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar: 645,2 milyon dolar

* Örme giyim ve aksesuar: 453,3 milyon dolar

* Kazanlar, makineler: 440,5 milyon dolar

Kocaeli:

Kocaeli, sanayi üretimindeki gücünü dış ticarete yansıtmaya devam etti:

* Motorlu kara taşıtları: 1,206 milyar dolar

* Elektrikli makine ve cihazlar: 238,4 milyon dolar

* Mineral yakıtlar ve yağlar: 215,6 milyon dolar

Bursa

Bursa’nın ihracatında otomotiv yine başı çekti:

* Motorlu kara taşıtları: 727,7 milyon dolar

* Kazanlar, makineler: 341,8 milyon dolar

* Mobilya, yatak takımları, aydınlatma ürünleri: 116,5 milyon dolar