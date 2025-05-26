Ticaret Bakanlığı 456 adet dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin belgeleriyle ilgili verileri Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, söz konusu ayda 456 adet dahilde işleme izin belgesi düzenlendi. Ayrıca 8 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ile 8 adet hariçte işleme izin belgesi verildi.

İptal edilen belgeler de yer aldı

Bakanlık tarafından aynı dönemde, firma talepleri doğrultusunda 23 adet dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi. Listede, resen iptal edilen belgelere de yer verildi.