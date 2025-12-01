Ticaret Bakanlığı 531 firmaya dahilde işleme izni verdi
Ticaret Bakanlığı, ekim ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 531 firmaya izin belgesi verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Firma talepleri üzerine 24 belge de iptal edildi.
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ayında 531 firmaya izin belgesi verdi.
Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebiyle iptal edilen belgelere dair listeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Açıklamaya göre, ekim ayında 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
24 belge de iptal edildi
Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 24 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.