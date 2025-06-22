Ticaret Bakanlığı 540 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile hariçte işleme izin belgelerine dair verileri açıkladı. Söz konusu liste, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Ayrıca 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Bunun yanı sıra, firma talebi doğrultusunda 23, Bakanlık tarafından resen ise 6 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.