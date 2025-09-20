Ticaret Bakanlığı 8 ayda 1,87 milyar TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine ilişkin piyasa denetim sonuçlarını açıkladı. Bakanlık verilerine göre 81 ilde 372 bin 525 firma ve 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenirken, toplam 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ağustos ayında 12,2 milyon TL ceza

Bakanlık açıklamasında, yalnızca Ağustos ayında 8 bin 957 firmanın denetlendiği ve 12,2 milyon TL ceza kesildiği belirtildi. Böylece İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 8 ayında uygulanan ceza miktarı 725 milyon TL’yi aştı.

En çok ceza hangi alanlara kesildi?

Denetimlerde;

* Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 290,1 milyon TL,

* Fahiş fiyat: 254,5 milyon TL,

* Otomotiv sektörü: 87,5 milyon TL,

* Emlak sektörü: 47,9 milyon TL,

* Kuyum sektörü: 17,9 milyon TL ceza uygulandı.

Tüketici koruma denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 22 bin 490 kişi ve firmayı denetledi. 1.473 kişi ve firmaya toplam 387,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bunların 182,3 milyon TL’si sözleşme ihlallerinden, 173,1 milyon TL’si reklam ve haksız ticari uygulamalardan, 32,4 milyon TL’si ise ürün güvenliği denetimlerinden kaynaklandı.

İl müdürlüklerinin bilançosu

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri de denetimlerde aktif rol aldı. 271 bin 630 firma denetlenirken, 58 bin 289 firmaya yaklaşık 755 milyon TL ceza kesildi.

İstanbul’da 140 bin 814 üründe aykırılık tespit edildi ve 508,6 milyon TL ceza uygulandı. İstanbul’da 6,6 milyon, Ankara’da 3,9 milyon, Antalya’da 3,4 milyon ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu verileri

Açıklamada, Rekabet Kurumu’nun uyguladığı cezalar da paylaşıldı. Buna göre;

* 2024’te 223 firmaya 7,7 milyar TL,

* 2025’in ilk 8 ayında 175 firmaya 4,6 milyar TL ceza verildi.

“Mücadele kararlılıkla sürecek”

Bakanlık, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı:

“Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasanın istikrarlı seyrini olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.”