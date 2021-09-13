Ticaret Bakanlığı 9 ildeki 10 hâlde eş zamanlı fiyat denetimi yapacak
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, aşırı fiyat artışlarını soruşturmak üzere 9 ildeki 10 toptancı halinde denetim yapacak.
ANKARA (DÜNYA)
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, aşırı fiyat artışlarını soruşturmak üzere bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 9 ildeki 10 toptancı halinde denetim yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatları ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın denetim başlattığı belirtilerek, “Üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlatmıştır.” denildi.
9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde gerçekleştirilecek denetimler eş zamanlı olarak başlarken, Bakanlık, denetimlerin bu tarihlerle sınırlı olmadığını kaydetti.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
- Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali