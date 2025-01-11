Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2024'te ek tahakkuk ve ceza tutarı rekor seviyeye ulaştı

Ticaret Bakanlığı, 2024'te ne kadar ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini açıkladı.

Buna göre geçen yıl, sonradan kontrol denetimleri sonucunda 1,5 milyar lira, ikincil kontrol denetimleri neticesinde de 5,3 milyar lira olmak üzere toplam 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, toplam 6,8 milyar lira olan ek tahakkuk ve ceza tutarının 2023'e kıyasla yüzde 94 arttığı vurgulandı.

Denetimler 2024'te de devam etti

Bakanlıktan yaptığı açıklamada, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminin ardından gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024'te de devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu denetimlerde Bakanlık Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ileri analitik tekniklerinin kullanıldığı ve böylece yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği kaydedildi.

"Yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 2024'te toplam 250 firma, Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulmuş olup söz konusu denetimler sonucunda yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

Gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir."