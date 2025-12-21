Ticaret Bakanlığı açıkladı! Aldatıcı indirimlere geçit yok: 12,9 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyalarına yönelik yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı uygulamalara karşı önemli yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Bakanlığın Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi adlarla anılan indirim dönemlerine ilişkin tüketici şikâyetleri mercek altına alındı.

108 dosyadan 93'ü mevzuata aykırı

Reklam Kurulu'nun Aralık ayı toplantısında ele alınan 108 dosyadan 93'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bu dosyalar kapsamında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

16 dosya için erişim engeli kararı

Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, indirim dönemleri öncesinde hem tüketicilerin hem de satıcı ve sağlayıcıların bilgilendirildiği hatırlatılarak, aldatıcı indirim uygulamalarına karşı önleyici ve yönlendirici bir yaklaşım benimsendiği vurgulandı. Bakanlık, yoğun alışveriş dönemlerinde denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.