Ticaret Bakanlığı açıkladı: Cep telefonlarında taksit imkanı genişleyecek mi?

Akıllı telefonlarda taksit sınırının artırılacağına yönelik iddialara Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirme konusunda kendi bünyelerinde yürütülen herhangi bir yeni çalışma olmadığını duyurdu.

Son günlerde kamuoyunda, mevcut durumda yalnızca 20 bin TL altındaki telefonlarda uygulanan 12 taksit imkanının 30-35 bin TL seviyesindeki cihazları da kapsayacak şekilde genişletileceği öne sürülüyordu. Söz konusu düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girebileceği iddia edilmişti.

Bakanlık: Taksitlendirme düzenlemesi BDDK'da

Haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından açıklamada yayımlandı. Açıklamada cep telefonu satışlarında taksitlendirme düzenlemelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetki alanında olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.