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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Esnaf ve sanatkârlara 5 ayda 63 milyar TL kredi desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk beş ayında esnaf ve sanatkârlara Hazine destekli kredi programı kapsamında 63,1 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı. Son 23 yılda kullandırılan kredi tutarı ise 803 milyar TL'ye ulaştı.

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Esnaf ve sanatkârlara 5 ayda 63 milyar TL kredi desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığı, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yürütülen Hazine destekli finansman programı kapsamında, 2003-31 Mayıs 2026 döneminde esnaf ve sanatkârlara toplam 803 milyar TL kredi kullandırıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, son 23 yılda 4 milyon 681 bin 831 esnaf ve sanatkâr söz konusu desteklerden yararlanırken, program işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

Bu yılın ilk beş ayında 83 bin kredi kullandırıldı

Bakanlığın verilerine göre, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde 83 bin 420 kredi kullandırımı karşılığında toplam 63,1 milyar TL finansman desteği verildi.

Son yıllardaki kredi hacmi incelendiğinde, 2023 yılında 441 bin 151 krediyle 164 milyar TL, 2024 yılında 232 bin 192 krediyle 114,8 milyar TL, 2025 yılında ise 257 bin 709 krediyle 175,8 milyar TL destek sağlandı.

Finansmana erişim ve büyüme hedefleniyor

Ticaret Bakanlığı, Hazine destekli kredi mekanizmasının esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmayı, yatırım ve büyüme imkanlarını artırmayı amaçladığını belirtti.

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