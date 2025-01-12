Ticaret Bakanlığı açıkladı: İnternetten yapılan alışverişlerde cayma hakkı kaldırıldı mı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dönemin belirli aralıklarında gündeme gelen bu iddiaların asılsız olduğu ifade edilerek, söz konusu düzenlemenin 10 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2026 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Bu düzenleme ile, internet üzerinden yapılan belli alışverişlerdeki cayma hakkına dair değişikliklerin uygulanmasının, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 2026 yılına kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Cayma hakkı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı ve tüketiciler mevcut haklarını kullanmaya devam edebileceklerdir" denildi.

Bakanlık, cayma hakkı uygulamasının mevcut durumda devam edeceğini, bu konuda kamuoyunun yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.