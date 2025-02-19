Ticaret Bakanlığı açıkladı! Lojistik ve taşımacılık sektöründe 2025 hedefi ne?

Ticaret Bakanlığı, 20243 yılında 38,9 milyar dolar olan lojistik ve taşımacılık sektörünün hizmet ihracatını, 2025 yıl sonuna kadar 48 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sektördeki büyümenin, dış ticaretin gelişimi için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunun daha da pekiştirilmesi için ulaştırma ve lojistik alanındaki yatırımların artırıldığı ifade edildi. Bakanlık, "Ülkemizden geçen stratejik taşıma koridorlarında lojistik hizmetlerini birleştirerek ölçek ekonomilerini büyütmeyi, intermodal taşımacılığı destekleyecek aktarma merkezleri oluşturmayı ve küresel ölçekte lojistik ağlar kurarak tedarik zincirlerini güçlendirmeyi planlamaktayız" dedi.

Büyük pazarlara erişimin artırılması hedefi

Bakanlık, yurt dışındaki lojistik ağlarının güçlendirilmesiyle, Türkiye’nin büyük pazarlara erişiminin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ticaretin merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Lojistik ve taşımacılık sektörü, küresel lojistik pazarından aldığı yüzde 2,5’lik pay ile dünyada 11. sırada bulunuyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin 115,2 milyar dolara ulaşan toplam hizmet ihracatının 38,9 milyar doları, bu sektörün katkısıyla gerçekleşti.

Açıklamada, sektörün büyümesinin sürdürülebilir olması için Ulaştırma ve lojistik alanında markalaşmaya yönelik desteklerin de artarak devam ettiği belirtildi. 21 markanın Bakanlık desteklerinden faydalandığı, bunlardan 9’unun Markalaşma, 12’sinin ise Turquality programlarından yararlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

• 2024'te lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destek mevzuatı kapsamında 133 uluslararası yurt dışı etkinliğe bireysel katılım desteği verilmiştir. Bireysel katılım desteği kapsamında lojistik sektörüne 25 milyon lira kaynak aktarıldı. Bakanlık olarak destek mekanizmalarıyla 2024'te ulaştırma ve lojistik alanına 1 milyar lira sağlanmıştır.

• Lojistik ve taşımacılık sektöründe gerçekleşen küresel gelişmeler ile uluslararası taşımacılık trendleri yakinen takip ve analiz edilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak stratejiler geliştirilmekte, özel sektörün bu gelişmeler sonucunda karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmekte, mevzuat ve politika önerileri hazırlamaktadır.

• Bakanlık olarak lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin ülkemizin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024'te 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen sektörün hizmet ihracatının, 2025'te 48 milyar dolara, 2028 yılında da 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.